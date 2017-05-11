Международная общественность требует освободить туркменского активиста

Ряд международных организаций, осуществляющих мониторинг нарушений трудовых прав и использования принудительного труда в мире, призвали Гурбангулы Бердымухамедова освободить из заключения Гаспара Маталаева – активиста, проводившего такой мониторинг во время сбора хлопка в Туркменистане.

Г. Маталаев был арестован в ночь с 4 на 5 октября прошлого года, спустя 2 дня после публикации на АНТ его материала о принудительном участии граждан, никак не свзянных с сельским хозяйством, в уборке хлопка в Фарабском районе. В день ареста активиста министр национальной безопасности Доврангельды Байрамов получил от президента строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью подведомственных служб».

9 ноября Гаспара Маталаева осудили на три года по ложным обвинениям в мошенничестве. На стадии следствия, применяя пытку электрическим током, молодого мужчину заставили взять на себя надуманные обвинения.

«Его работа помогла привлечь внимание к нарушениям международных и туркменских законов при производстве хлопка в Туркменистане. Мы призываем ваше правительство освободить г-на Маталаева и расследовать выявленные им нарушения», — говорится в письме.

В апреле 2017 года Комитет ООН по правам человека призвал власти Туркменистана прекратить преследование, пытки и задержание лиц, таких, как Гаспар Маталаев, «документирующих случаи использования принудительного труда во время сбора хлопка».

«Мы призываем вас в срочном порядке освободить г-на Маталаева и работать с такими субъектами гражданского общества, как он, чтобы положить конец принудительному труду в хлопковой промышленности страны».

Копии письма были также направлены послу Туркменистана в США Мереду Оразову, министру иностранных дел Рашиду Мередову, Госсекретарю США Рексу Тиллерсону, действующему председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу, Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейну, председателю Европарламента Антонио Таяни, Генсеку Совета Европы Турбьёрну Ягланду, министру иностранных дел ФРГ Зигмару Габриэлю, послу ФРГ в Туркменистане Маргрет Юббер.

Письмо на английском языке можно почитать по ссылке: Gaspar_Matalaev_letter (.pdf)

P.S. Сегодня в Ашхабаде пройдет седьмая туркмено-германская рабочая группа. Поскольку данное письмо подготовлено именно к этому событию, среди адресатов много должностных лиц Германии.