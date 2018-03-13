В Туркменистане грядет масштабное помилование заключенных?

В Туркменистане в канун национального праздника весны Новруз байрамы (отмечается 21 марта) готовится масштабная акция помилования заключенных, сообщили АНТ три независимых друг от друга источника из числа родственников осужденных лиц. Официальных подтверждений этой информации нет.

Один из источников АНТ сообщил, что на волю выйдут все заключенные, подпадающие под досрочное освобождение, отбывшие не менее 2/3 срока своего наказания. В одном из исправительных учреждений начальник якобы уже даже поздравлял таких осужденных, мол, скоро поедете домой.

Другой собеседник АНТ сказал, что среди родственников осужденных называют цифру в 6 тысяч человек. Якобы только из женской колонии в Дашогузском велаяте на свободу выйдут 2000 человек.

Есть информация, что руководство тедженской колонии направило в Ашхабад список из 330 осужденных, подпадающих под помилование. Всего же в этой колонии содержится порядка 1000 человек.

Напомним, слухи о массовой акции помилования перед большими событиями или государственными праздниками ходят всегда. Так, перед празднованием 25-й годовщины независимости Туркменистана говорили, что будет не просто помилование, а масштабная амнистия, но на самом деле были прощены и вышли на свободу чуть более полутора тысяч человек. Перед Азиатскими играми в Ашхабаде вновь говорили, что президент помилует тысячи осужденных, но никакого помилования не было. В последний раз были освобождены по милости президента 697 человек. Это произошло в канун прошлогоднего Дня нейтралитета.

В Туркменистане подобные решения принимает исключительно глава государства. Оправдаются ли нынешние слухи о масштабном помиловании станет известно уже на днях.