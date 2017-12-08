В Туркменистане будут помилованы 697 человек

По случаю Международного Дня нейтралитета Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Гурбангулы Бердымухамедов подписал Указ о помиловании осуждённых лиц. В соотвествии документом, 697 граждан страны будут освобождены от дальнейшего отбывания основного, а также дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности.

В этой связи глава государства поручил секретарю Государственного совета безопасности, министру обороны Я. Бердыеву совместно с руководителями правоохранительных органов, принять меры, чтобы все помилованные в ближайшие дни вернулись из мест заключения домой, к своим семьям.

Президент Туркменистана пожелал помилованным гражданам честно и добросовестно трудиться, внося свой вклад в развернутую в стране масштабную работу.

Хякимам велаятов, городов и этрапов, а также другим соответствующим руководителям поручено обеспечить решение вопросов трудоустройства лиц, вернувшихся из мест заключения.

Источник: ТДХ