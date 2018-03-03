Единственный путь решения проблемы – показать людей живыми

Эта не путаница в воспоминаниях, а намеренный «вброс» дезинформации, организованный властями с целью ввести в заблуждение международное сообщество и предотвратить новые международные действия по решению проблемы насильственных исчезновений…

28 февраля на сайте Радио Азатлык была опубликована статья с информацией от некоего анонимного «собственного источника», который сообщил, что он якобы лично видел Константина Шихмурадова на свободе, случайно встретившись с ним в августе 2016 года в городе Гарабогазе (Бекдаше). «Источник» утверждает при этом, что Константин все 15 лет после его осуждения в январе 2003 г. находится не в тюрьме, а живет на поселении в этом отдаленном районе Туркменистана, работает, «не жалуется на судьбу» и даже имел возможность ездить в Ашхабад на похороны своего отца 14 лет назад и своей матери 10 лет назад. Этот «источник также утверждает, что там, на поселении в Бекдаше, наряду с Константином Шихмурадовым якобы проживают и некоторые другие осужденные на длительные сроки заключения по «делу 25 ноября» люди, и что они не в тюрьме, а «полностью свободны», «работают, получают зарплату» и «живут на съемной квартире».

Мы считаем эту информацию ложной, а ее появление — провокацией со стороны властей Туркменистана, цинично использовавших для этих целей авторитетное издание. О том, что эта информация неверна, говорит несколько фактов. Во-первых, она явно противоречит официальным данным о приговоре Константину Шихмурадову и более 50 другим осужденным по «делу 25 ноября», опубликованным в правительственной газете «Адалат» в январе 2003 г. Напомним, что Константин Шихмурадов был осужден на 17 лет лишения свободы, из них первые 5 лет наказания — в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Хорошо известно, что все осужденные «ноябристы» подвергались жестоким пыткам и были помещены после приговора в тюрьму в условиях полной изоляции. Невозможно представить, что это наказание было заменено обвиненному в участии в антипрезидентском «заговоре» Константину Шихмурадову и целой группе других осужденных по этому делу на свободный режим поселения. Во-вторых, если бы Константин Шихмурадов действительно на протяжении этих 15 лет находился в ссылке в Бекдаше со свободным перемещением по городу, совершенно необъяснимо, почему он и другие осужденные за все эти годы ни разу не связались со своими семьями и почему родственники не посещали их. В-третьих, «источник» утверждает, что Константин якобы приезжал в Ашхабад на похороны отца в 2004 году, в то время как на самом деле Ораз Шихмурадов умер в 2000 году, задолго до событий ноября 2002 года и последовавших за ними массовых арестов. Константин был тогда на свободе и жил со своей семьей в Ашхабаде.

У нас есть много причин считать, что это не просто путаница в воспоминаниях, а намеренный «вброс» дезинформации, организованный властями. Эта дезинформация является частью кампании правительства, направленной на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество и предотвратить новые международные действия по решению проблемы насильственных исчезновений в Туркменистане. Это очевидно вытекает из того, что «источник» именно сейчас внезапно решил позвонить на Радио Азатлык — через полтора года после того, как он якобы видел Шихмурадова — и именно в тот момент, когда в ОБСЕ проходит обсуждение новых возможных шагов стран-участниц этой организации в связи с продолжающимися исчезновениями. В частности, за три дня до этой публикации, 25 февраля в Вене в рамках сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ кампания «Покажите их живыми!» провела брифинг для дипломатов в связи с 15-летием выпуска доклада в рамках Московского механизма ОБСЕ в 2003 году. В ходе брифинга кампания призвала страны-участницы ОБСЕ к новым активным действиям для решения проблемы насильственных исчезновений в туркменских тюрьмах и представила обновленный список пропавших с биографиями 113 человек. На брифинге было обнародовано обращение родственников пропавших с призывом к активным действиям в рамках ОБСЕ, поддержанное более чем 50 представителями международных НПО.

Есть серьезные основания считать, что власти надавили на «источник» Радио Азатлык, вынудив его позвонить на радио спустя полтора года после якобы состоявшейся «встречи». Отвечая на дополнительные вопросы редакции, «источник» выдал истинную причину своего звонка. Он сказал, что «не ведал о том, что Константин Шихмурадов находился в списках без вести пропавших в туркменских тюрьмах». «Списки пропавших — ложные, никаких пропавших на самом деле нет, обсуждать на международном уровне нечего» — вот самое главное, что хотят сообщить миру туркменские власти. Эта дезинформация направлена в том числе и на то, чтобы дискредитировать тех, кто занимается проблемой исчезновений в туркменских тюрьмах. Отрицая само существование проблемы насильственных исчезновений и отказываясь решать её, власти прячутся за спины людей, которых они могут запугивать для создания завесы дезинформации.

К сожалению, такой «ответ» властей на активное обсуждение проблемы пропавших на международном уровне — далеко не первая информационная провокация со стороны властей Туркменистана. На протяжении ряда лет власти уходят от ответственности, изобретая «альтернативные» списки для затягивания диалогов с международными организациями, предоставляют ложную информацию в ответах на запросы механизмов ООН или попросту их игнорируют, возят дипломатов на экскурсии в «образцово-показательные» колонии без доступа к настоящим заключенным вместо того, чтобы обеспечить прямой контакт с людьми из списка пропавших. Делается все, чтобы не предоставить реальную информацию и не допустить прямого независимого контакта с людьми, пропавшими в тюрьмах. Характерно, что год назад Международный Комитет Красного Креста вышел из переговоров с правительством Туркменистана, поскольку власти страны отказывались принять стандартные правила работы МККК при посещении мест заключения. Некоторое время назад свою тактику многолетней секретности внутри страны в отношении судеб пропавших в тюрьмах и дозированной лжи на эту тему в общении с международными организациями власти дополнили новой тактикой. Это — распространение дезинформации от «свидетелей», якобы видевших пропавших.

Всё это время в тюрьмах продолжают умирать люди, содержащиеся в полной изоляции от внешнего мира на протяжении долгих лет. За последние три года стало достоверно известно о смерти за решеткой как минимум 9 человек их списка пропавших. Нам известны случаи грубого давления на семьи пропавших, которым запрещали сообщать о том, в каком именно виде им было выдано тело для захоронения и даже о самом факте смерти. В этом же ряду — попытки заставить замолчать угрозами и пустыми обещаниями тех, кто еще надеется увидеть своих родных живыми, распускание слухов о якобы предоставленных свиданиях. Таким образом туркменские власти не только продолжают жестоко пытать тех, кто находится в заключении. Они унижают и мучают их родных и близких, заставляют их молчать или говорить неправду.

В этой связи Кампания «Покажите их живыми!» заявляет: все факты свиданий с людьми из списка пропавших в тюрьмах, их выхода на свободу, передачи информации об их состоянии и местонахождении, предоставлении им врачебной помощи и иных взаимодействий должны быть обязательно верифицированы независимыми от властей Туркменистана источниками и прямыми контактами заключенных с независимыми юристами и международными мониторинговыми организациями и дипломатами. Такими независимыми источниками должны быть и родственники заключенных, находящиеся вне контроля туркменских властей — например, проживающие за границами страны. К сожалению, практика показывает, что при отсутствии независимого подтверждения информации возможны любые фальсификации.

Мы призываем власти Туркменистана предоставить реальную информацию и обеспечить прямые контакты с заключенными, а журналистов — строго относиться к проверке информации и выбору достоверных источников, тем более, когда это затрагивает чувства родственников жертв и приводит к их новым страданиям.

Все, кто пытается помочь пропавшим в тюрьмах и их родным, включая международные организации и дипломатов, должны ясно понимать: нельзя обманываться дезинформацией властей Туркменистана. Необходимо опираться только на достоверные и проверяемые независимым образом данные. Единственный путь решения проблемы пропавших — это показать их живыми.

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Международная правозащитная кампания «Покажите их живыми!» действует с 2013 г. и ставит своей целью прекращение насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана. Кампания объединяет неправительственные организации Crude Accountability (США), Центр развития демократии и прав человека (Россия), аналитический центр Фридом Файлс (Россия), Правозащитный центр «Мемориал» (Россия), Норвежский Хельсинкский комитет, международную организацию Хьюман Райтс Уотч и туркменских гражданских активистов. Кампания действует при поддержке международной Платформы «Гражданская солидарность» и активно взаимодействует с широким кругом правозащитников, экспертов и международных организаций, включая ОБСЕ, ООН и Европейский Союз.

Источник: Гундогар