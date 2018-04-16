Заявление Евросоюза о нарушениях прав человека в Туркменистане

«Наши международные обязательства и обязательства ОБСЕ ясны: любые формы пыток и жестокого обращения безоговорочно запрещены при любых обстоятельствах и без исключений»

Заявление Евросоюза по вопросу насильственных исчезновений в Туркменистане

Постоянный совет ОБСЕ 12 апреля 2018 года (заявление на английском языке доступно здесь)

Евросоюз выражает озабоченность по поводу полученных сведений о том, что еще две жертвы насильственных исчезновений скончались в местах лишения свободы в Туркменистане. По сообщениям, бывший начальник следственного отдела КНБ Туркменистана Бегмурад Отузов скончался в начале февраля 2018 года [на самом деле 4 декабря 2017 года — прим. АНТ] после более, чем 15 лет, проведенных в полной изоляции без контакта с внешним миром, в тюрьме Овадан-Депе. Также сообщается, что бывший начальник 4-го отдела КНБ Туркменистана Алламурат Аллакулиев скончался после 16 лет заключения в специальной колонии для вывших сотрудников правоохранительных органов БЛК/4 в Балканском велаяте.

К сожалению, эти два случая — лишь печальный пример продолжающихся нарушений прав человека в Туркменистане, носящих массовый характер и включающих произвольные задержания, отсутствие справедливых судебных разбирательств, насильственные исчезновения, а также пытки или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство обращения или наказания. Кампания «Покажите их живыми!» задокументировала более 100 случаев содержания людей в туркменских тюрьмах в полной изоляции. Смерть Алламурата Аллакулиева стала как минимум 11 случаем гибели заключенного за последние 3 года. Судьба многих других исчезнувших в туркменских тюрьмах людей остается неизвестной.

ЕС вновь заявляет о своем решительном призыве к Туркменистану незамедлительно и эффективно признать эту проблему, принять меры в отношении невыясненных случаев и искоренить насильственные исчезновения. Мы также призываем Туркменистан отреагировать на рекомендации, сделанные Советом по правам человека ООН и Комитетом ООН против пыток, по вызывающим беспокойство случаям, а также на рекомендации, сделанным в опубликованном 15 лет назад докладе профессора Эммануэля Деко в рамках Московского механизма ОБСЕ.

Евросоюз подтверждает свою твердую приверженность предотвращению практики насильственных исчезновений, что является серьезным нарушением прав человека, в частности, права не подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращениям или наказаниям. Наши международные обязательства и обязательства ОБСЕ ясны: любые формы пыток и жестокого обращения безоговорочно запрещены при любых обстоятельствах и без исключений.

Евросоюз неоднократно призывал все государства-участники ОБСЕ, включая Туркменистан, рассмотреть вопрос о ратификации Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативного протокола к Конвенции против пыток, и принять практические меры по борьбе с насильственными исчезновениями. Это включает эффективное расследование заявлений о насильственных исчезновениях, привлечение виновных к юридической ответственности и обеспечение возмещения ушерба жертвам и их семьям.

В этой связи мы принимаем к сведению недавние заявления, сделанные президентом Бердымухаммедовым перед парламентом, об укреплении верховенства права в Туркменистане. В частности, мы высоко ценим планы по улучшению уголовного законодательства и пенитенциарной системы, а также укрепления независимости судебных органов. Мы также приветствуем планы по улучшению положения институтов гражданского общества и демократическому обмену.

Евросоюз готов продолжить диалог с Туркменистаном, в том числе по вопросам прав человека и насильственным исчезновениям. Мы также надеемся на скорое возобновление посещений тюрем Туркменистана дипломатическими миссиями и представителями международных организаций.

Перевод с английского — «Гундогар»