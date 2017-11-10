Правительство Туркменистана должно незамедлительно исполнить решение КПЧ ООН по делу Б. Шихмурадова

Правительство Туркменистана должно незамедлительно исполнить решение Комитета ООН по правам человека по делу Бориса Шихмурадова

Заявление кампании «Покажите их живыми!»

9 ноября 2017 г.

Кампания «Покажите их живыми!» выражает глубокое разочарование и сожаление в связи с тем, что правительство Туркменистана по-прежнему не ответило по существу на решение Комитета Организации Объединенных Наций по правам человека по делу Бориса Шихмурадова. Мы настоятельно призываем правительство Туркменистана незамедлительно дать ответ Организации Объединенных Наций и семье Шихмурадова и принять указанные в решении Комитета срочные меры по устранению нарушений прав Шихмурадова и его семьи.

17 октября 2014 года Комитет ООН по правам человека принял решение по индивидуальной жалобе Татьяны Шихмурадовой, супруги бывшего министра иностранных дел Бориса Шихмурадова. Комитет установил, что Борис Шихмурадов стал жертвой ряда серьезных нарушений прав человека. В частности, Комитет отметил, что Шихмурадов стал жертвой насильственного исчезновения и что правительство Туркменистана не защитило его жизнь и нарушило его право на свободу от пыток, право на справедливое судебное разбирательство и право не подвергаться наказанию путем ретроактивного применения закона. Комитет также постановил, что правительство нарушило право Татьяны Шихмурадовой на свободу от пыток в свете тех страданий, которые она пережила из-за длительного отсутствия информации о своем муже. Комитет указал, что правительство Туркменистана обязано предоставить Борису Шихмурадову средство правовой защиты, в том числе путем немедленного его освобождения и выплаты ему справедливой компенсации либо, в случае его смерти, путем выдачи останков Шихмурадова и выплаты компенсации его семье.

К сожалению, ни Комитет, ни семья Шихмурадова не получили ответа от правительства Туркменистана, хотя с установленного для ответа срока до 9 ноября 2015 г. прошло уже два года.

29 декабря 2002 г., через 4 дня после ареста, Борис Шихмурадов, бывший министр иностранных дел и первый вице-премьер Туркменистана, был приговорен к 25 годам лишения свободы за предполагаемую причастность к покушению на тогдашнего президента Туркменистана Сапармурата Ниязова в ноябре 2002 г. Судебное разбирательство проводилось в закрытом режиме, продолжалось всего один день и сопровождалось многочисленными процессуальными нарушениями. 30 декабря, на следующий день после вынесения судебного решения, приговор Шихмурадову был заменен на пожизненное заключение постановлением Народного совета – невыборного политического органа в составе около 3 000 государственных чиновников и общественных деятелей. Это «решение» было принято буквально путем «бурных, продолжительных аплодисментов», т. е. весь состав Совета стоя аплодировал в ответ на предложение президента Ниязова, последовавшее за длинным потоком выступлений госчиновников с требованием смертной казни.

Два месяца спустя, 5 февраля 2003 г., Народный совет принял резолюцию о применении пожизненного заключения в качестве наказания за «государственную измену». Это наказание, не существовавшее ранее в Уголовном кодексе Туркменистана, был применено ретроактивно в отношении Бориса Шихмурадова и еще четырех участников предполагаемого покушения на президента в ноябре 2002 г., а именно: бывших бизнесменов Гуванча Джумаева и Ыклыма Ыклымова, бывшего сотрудника спецслужб Аннадурды Аннасахатова (умершего в заключении) и Бегенча Бекназарова.

Кампания «Покажите их живыми!» выражает полную уверенность в том, что судебное разбирательство и обвинительный приговор в отношении Бориса Шихмурадова не соответствовали процессуальным нормам, а также считают замену первоначального наказания в виде 25 лет лишения свободы пожизненным заключением абсолютно неправовым с точки зрения фундаментального принципа отсутствия обратной силы закона в уголовном праве, а также с точки зрения ратифицированных Туркменистаном международных договоров о правах человека и национального законодательства. Абсолютно незаконны не только содержание данного решения, но и процесс его принятия, поскольку решение о пожизненном заключении было принято не имеющим судебных полномочий политическим органом – вначале путем бурной овации в ответ на предложение главы государства о пожизненном заключении, а затем путем ретроактивного применения закона, принятого через два месяца после предполагаемых преступлений. И наконец, мы глубоко обеспокоены полным отсутствием какой-либо официальной информации о судьбе Бориса Шихмурадова и месте его заключения в течение последних 15 лет.

Кампания «Покажите их живыми!» подчеркивает, что эти же вопросы были затронуты в опубликованном в 2003 г. докладе Эммануэля Деко, докладчика Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Туркменистану, назначенного в рамках Московского механизма ОБСЕ с целью расследования многочисленных арестов и жалоб на массовые нарушения права человека после событий ноября 2002 г.

Правительство Туркменистана отвергло доклад и приведенные в нем рекомендации, а также не выполнило ключевые положения двух резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 2003 и 2004 годах. В этих резолюциях выражена крайняя обеспокоенность в связи с «серьезными и продолжающимися» нарушениями прав человека после событий ноября 2002 г. и содержится призыв к правительству, в частности, выполнить рекомендации доклада ОБСЕ.

Дело Бориса Шихмурадова является лишь одним из 112 задокументированных кампанией “Покажите их живыми!” случаев насильственного исчезновения людей в тюремной системе Туркменистана. В последнее время проблема насильственных исчезновений обостряется, поскольку проходит год за годом, но не известно ни одного случая, чтобы туркменские власти расследовали дело о насильственном исчезновении с использованием официальных каналов и процедур. Власти Туркменистана не предоставили никаких поддающихся проверке сведений о пропавших лицах международным структурам, в том числе в рамках ежегодного Диалога по правам человека между ЕС и Туркменистаном и периодических обзоров двух договорных органов ООН, УПО и ОБСЕ, а также отказали в доступе к этим лицам и общении с ними родственникам, представителям Международного комитета Красного Креста и иностранным дипломатам. В то же время число случаев, задокументированных кампанией «Покажите их живыми!», продолжает расти (с 66 в 2013 г. до 112 на данный момент), и в 23 случаях имеются подтвержденные данные о смерти в заключении. За последние два года выросло число смертей среди тех, кто исчез в 2000-х годах, и все новые жертвы подвергаются заключению без связей с внешним миром.

Уже очевидно, что правительство Туркменистана не желает даже признавать проблему насильственных исчезновений в тюремной системе страны, не говоря уже о том, чтобы эту проблему решать. При этом законодательство Туркменистана, в том числе Конституция, признают приоритет международного права, а в Законе о постоянном нейтралитете и в Декларации о международных обязательствах нейтрального Туркменистана в области прав человека, принятых в 1995 г., прямо указано, что «Туркменистан признает приоритет Организации Объединенных Наций и ее решений».

Правительство Туркменистана может и должно решить проблему насильственных исчезновений. Для этого оно должно вступить в конструктивное взаимодействие с соответствующими международными организациями, включая ООН и органы ОБСЕ, и исполнить их решения и рекомендации. Правительство Туркменистана должно также выполнить все свои обязательства в соответствии с национальным законодательством и международным правом по запрету насильственных исчезновений. К ним относятся обязательства, вытекающие из Международного пакта о гражданских и политических правах – международного договора, который, согласно выводам Комитета ООН по правам человека, правительство нарушило в отношении Бориса Шихмурадова. Возможности для принятия позитивных мер по-прежнему существуют, но нельзя терять времени, поскольку на карту поставлены человеческие жизни.

Мы настоятельно призываем правительство Туркменистана:

Без дальнейших отлагательств дать ответ по существу на решение Комитета ООН по правам человека по делу Бориса Шихмурадова и незамедлительно исполнить решение Комитета о предоставлении средства правовой защиты Шихмурадову и его семье.

Прекратить причинять страдания родственникам заключенных, в течение многих лет лишенным всех контактов со своими близкими и какой бы то ни было информации об их судьбе.

Прекратить насильственные исчезновения, расследовать каждый случай и в ближайший год предпринять согласованные и открытые действия по предоставлению информации членам семей и общественности о судьбе и местонахождении каждого исчезнувшего человека и навсегда оставить в прошлом этот мрачный период современной истории Туркменистана.

Мы настоятельно призываем президента Бердымухамедова показать этих людей живыми.

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Правозащитная кампания «Покажите их живыми!» действует с 2013 года для защиты прав заключенных, отбывающих длительные сроки наказания в тюрьмах Туркменистана и содержащихся в полной изоляции с момента своего заключения, и для того, чтобы добиться прекращения практики насильственных исчезновений в тюрьмах Туркменистана. Кампания действует при поддержке международной Платформы гражданской солидарности и активно взаимодействует с широким кругом правозащитников и экспертов и с межправительственными организациями, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ и Европейский Союз.