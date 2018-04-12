В ООН прошли слушания по правам человека в Туркменистане (видео)

В женевском представительстве ООН 11 апреля состоялись слушания по правам человека в Туркменистане в рамках предварительных сессий к Универсальному периодическому обзору (УПО), который пройдет в мае. Представители гражданского общества представили делегациям стран-участниц ООН ситуацию с правами человека в Туркменистане, а также предложили свои рекомендации.

В начале слушаний слово было предоставлено постоянному представителю Туркменистана в ООН Атагельды Халджанову, который вкратце рассказал о важном значении, которое придает Туркменистан вопросам прав человека. Посол напомнил, что из 183 рекомендаций, данных Туркменистану на прошлом рассмотрении, страна приняла 85, приняла к рассмотрению 90, и 8 отклонила. В качестве успешного примера он привел создание в Туркменистане института омбудсмена.

Затем слово взяли представители гражданского общества. Марина Заставная из организации “Международное партнерство по правам человека” подробно остановилась на вопросах свободы выражения мнения и СМИ, отметив случаи давления на ряд гражданских активистов. Она подчеркнула, что в стране невозможна деятельность независимых правозащитных организаций, в Туркменистане действуют только организации, получающих поддержку и финансирование со стороны властей.

“Несмотря на то, что на пытки в Туркменистане никто официально не жаловался, они широко применяются, особенно в политически-мотивированных делах”, — сказала она. В качестве примера М. Заставная привела дела якобы последователей движения “Хизмет” турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Напомним, около 30 человек — бизнесменов и учителей средних школ (все они являлись выпускниками туркмено-турецких учебных заведений) в 2017 году были осуждены на длительные сроки заключения.

В завершении своего выступления М. Заставная отметила практику произвольных запретов со стороны миграционной службы на выезд граждан за пределы Туркменистана. С этой проблемой сталкиваются, в первую очередь, те кого власти считают неблагонадежными: бывшие чиновники, павшие в немилость, активисты гражданского общества, журналисты и религиозные лидеры, а также члены их семей. Отметим, что произвольному снятию с рейса может быть подвержен кто угодно, на усмотрение сотрудника миграционной службы. Подробнее о коррупции в этом ведомстве в ближайших материалах АНТ.

Затем слово было передано редактору проекта “Альтернативные новости Туркменистана” Руслану Мятиеву. Основная тема выступления — принудительный труд во время сбора хлопка, а также ситуация с правами человека в целом. Каждую осень власти Туркменистана в нарушении собственного Трудового кодекса и принятых международных обязательств в сфере трудовых прав граждан, посылают десятки тысяч госслужащих на уборку урожая хлопка. За отказ следует выговор, сокращение выплат или даже увольнение. В условиях безработицы многие госслужащие вынуждены подчиняться требованиям своего руководства.

“Те, кто осуществляет мониторинг нарушений трудовых прав людей, власти Туркменистана преследуют, против них фабрикуются уголовные дела. Яркий пример — дело активиста Гаспара Маталаева. Его пытали электротоком и вынудили признаться в преступлениях, которые он не совершал”, заявил Руслан Мятиев.

Несмотря на многочисленные призывы со стороны международного сообщества освободить Г.Маталаева из заключения, он продолжает отбывать незаслуженное наказание. Р.Мятиев также упомянул дела других активистов — Сапармамеда Непескулиева и Мансура Мингелова, — которые оказались в тюрьме лишь за то, что доносили правду о жизни в Туркменистане. Непескулиев писал о плачевном состоянии дорог и нехватке питьевой воды в родном Балканском велаяте, а Мингелов пострадал за то, что посмел пожаловаться на пытки в наркополиции в отношении него самого и других представителей белуджского меньшинства.

Полный текст выступления Р. Мятиева читайте ниже. Там же предлагаем вашему вниманию его видео выступление на английской языке.

Далее слово было предоставлено Юрию Джибладзе, представлявшего международную кампанию “Покажите их живыми!”. В своем выступлении он отметил многочисленные случаи насильственного исчезновения и пыток в туркменских тюрьмах. Несмотря на принятие ряда рекомендаций, их исполнение явно хромает, отметил он.

“Будьте максимально четкими в формулировке своих рекомендаций, — сказал Ю. Джибладзе. — Не давайте властям Туркменистана возможности ответить в общих чертах и дать пустые обещания. Нельзя позволить им увильнуть [от конкретных ответов] еще на пять лет в то время как люди умирают в туркменских тюрьмах”, — заявил он.

Ольга Захарова, представлявшая организацию Freedom Files, вновь подняла вопрос о свободе передвижения.

“По нашим подсчетам, около 20 тысяч человек незаконно подвержены ограничениям в передвижении. Закон о миграции, принятый около двух лет назад, не дает четких формулировок относительно того, в каких случаях может применяться ограничение на передвижение за пределы страны. На практике люди узнают о том, могут ли они выехать, лишь по приезду в аэропорт”, — сказала она.

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На основе альтернативных докладов неправительственных организаций делегации стран-участниц ООН подготовят рекомендации властям Туркменистана. Рассмотрение доклада официального Туркменистана состоится 7 мая 2018 года в Женеве. Там же делегации смогут задать свои вопросы в отношении конкретных шагов и мер в области соблюдения прав человека в этой стране.

Выступление редактора АНТ Руслана Мятиева:

Дамы и господа!

Я здесь, чтобы рассказать вам о мощнейшей государственной системе принудительного труда на моей родине, в Туркменистане, государстве с одним из самых закрытых и репрессивных режимов в мире. Каждый год осенью десятки тысяч государственных служащих, включая учителей, врачей и медсестер, вынуждены собирать хлопок под угрозой увольнения.

Люди привлекаются к сбору хлопка с конца августа и до начала декабря. Государственные служащие выезжают на поля ежедневно, еженедельно, а некоторые даже проводят там месячную смену. Им нужно самим обеспечивать себя пропитанием и водой, а ночевать часто приходится на открытом воздухе в отсутствие основных санитарных удобств. Иногда люди пьют воду из открытых источников, потому что в отдаленных районах нет другой воды.

Ежедневная норма сбора составляет 50 кг. Несоблюдение установленной квоты может привести к выговорам, удержанию денег из заработной платы и даже к увольнению с работы. Учитывая высокий уровень безработицы в Туркменистане и невозможность оспаривать увольнение в суде, вряд ли кто-то способен выказывать недовольство. В прошлом году ситуация еще более ухудшилась: из-за угрозы невыполнения государственного плана чиновники мобилизовали на сбор хлопка школьников.

Когда начинается сезон сбора урожая, жизнь в стране практически приостанавливается. Больничные пациенты недосчитываются медицинского персонала. Уроки в школьных классах часто отменяются, потому что учителей отправляют на хлопок.

В качестве альтернативы, если работники государственного сектора не хотят сами ездить на хлопковые поля, они должны платить деньги (около 2 долл. США в день), на которые их руководители нанимают людей из числа безработного населения. Это прямой путь к коррупции для руководителей государственных учреждений и различных ведомств.

Принудительная мобилизация людей нарушает трудовое законодательство Туркменистана и международные обязательства страны в сфере трудовых прав (конвенции МОТ 29 и 105). Однако в ситуации, когда свобода СМИ и независимые профсоюзные организации отсутствуют, а гражданская активность практически полностью подавлена, правительство Туркменистана игнорирует международные обязательства, а также собственные законы.

Дамы и господа:

Как я сказал ранее, в Туркменистане нет свободы выражения мнений или прессы. Горстка активистов гражданского общества, которые мониторят ситуацию и сообщают об использовании принудительного труда, подвергается угрозам и преследованиям. В октябре 2016 года активист Гаспар Маталаев был арестован всего через два дня после публикации его информации о насильственном и детском труде. Его пытали электрическим током, и он был вынужден признаться в «преступлениях», которые он никогда не совершал. Позднее суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Он все еще находится в заключении, несмотря на многочисленные международные призывы к его освобождению, в том числе от Комитета ООН по правам человека. Дело Гаспара Маталаева было упомянуто в докладе Госдепартамента США о торговле людьми, а также в докладах Хьюман Райтс Вотч. Frontline Defenders и Freedom United назвали Г.Маталаева правозащитником, который пострадал за расследование, наблюдение и документирование принудительного труда на хлопковых полях Туркменистана. Я настоятельно призываю делегации прямо потребовать от правительства Туркменистана освободить Гаспара Маталаева и положить конец системе принудительного труда в уборке хлопка!

Дамы и господа:

В туркменских тюрьмах есть еще активисты, которые пострадали за свои сообщения и переданные сведения. Так Сапармамед Непескулиев, гражданский журналист, который писал в зарубежные СМИ о плохих дорогах и нехватке питьевой воды в своем родном городе, пропал без вести в июле 2015 года. Спустя месяц его семья узнала, что Непескулиева приговорили к 3 годам тюрьмы по надуманному обвинению в распространении наркосодержащих препаратов. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям признала его лишение свободы произвольным и настоятельно призвала правительство освободить его. Несмотря на это, журналист Непескулиев все еще находится в тюрьме.

Другой активист, Мансур Мингелов, получил 22 года тюрьмы за документирование 11 случаев пыток, применяемых наркополицейскими против национального меньшинства белуджей. Он направил свидетельства потерпевших президенту Туркменистана с копиями дипломатам США в Ашхабаде и местному офису ОБСЕ. М.Мингелов был арестован при выходе из здания посольства США в Ашхабаде. В тюрьме он был на грани жизни и смерти после объявленной им голодовки в течение 19 дней, протестуя против приговора. «Международная амнистия» назвала Мингелова правозащитником и провела кампанию за его освобождение. Молодой человек все еще находится в тюрьме, его здоровье сильно пошатнулось.

Дамы и господа, я еще раз призываю вас вспомнить о случаях Маталаева, Непескулиева и Мингелова и потребовать от правительства Туркменистана немедленного их освобождения!

Дополнительная информация:

— Об принудительном труде в Туркменистане: https://habartm.org/archives/8496

— О деле Гаспара Маталаева: https://habartm.org/archives/6620

— О деле Сапармамеда Непескулиева: https://habartm.org/archives/4206

— О деле Мансура Мингелова: https://habartm.org/archives/1758