Туркменский Омбудсмен представила свой первый доклад. Половина документа – плагиат

Государственные СМИ Туркменистана широко разрекламировали первый доклад Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане – омбудсмена Яздурсун Гурбанназаровой (на фото крайняя справа) – по итогам проделанной работы и ситуации в области прав человека в 2017 году. Документ доступен на русском языке и размещен, в частности, на сайте министерства иностранных дел.

Не вдаваясь в детали доклада – кому интересно, может ознакомиться с ним самостоятельно, — отметим, что значительная часть документа – самый настоящий плагиат, или копипаст. Иными словами, уполномоченный по правам человека скопировала целые абзацы чужой работы и представила труд как свой собственный.

К примеру, во второй главе целых 13 (!) первых абзацев, посвященных истории появления уполномоченного по правам человека, его целям и механизмам работы, беззастенчиво содраны из магистерской дипломной работы под названием «Деятельность Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан». Научный труд неизвестного автора был опубликован на сайте www.allbest.ru в июле 2015 года (ссылка для скачивания файла MS Word, 1.17 mb Доклад Казахстан).

При этом составители доклада, освободив себя от каких бы то ни было мук творчества, не постеснялись присвоить мнения и выводы казахских, российских и западных ученых, на которые в оригинале имеются должные ссылки. Им, по-видимому, было даже лень хотя бы пересказать своими словами написанное другими авторами. Что это, как не показатель уровня туркменских кадров, вообще, и работающих в новом ведомстве, в частности: им легче своровать уже кем-то написанное, чем ломать собственные головы. Но неизвестный авторский коллектив туркменского доклада в некрасивом свете плагиатора выставил, в первую очередь, омбудсмена Я. Гурбанназарову.

Так, например, в своей восьмой главе «Выводы и предложения» омбудсмен лишь немного изменила весь раздел «Заключение» казахстанского магистранта, скопировав остальное слово в слово. Сравните два варианта.

Туркменский:

Новый институт по защите прав человека, на который при его учреждении возлагали не малые надежды граждане, общественные организации и государство, развернул свою системную работу, определил принципы своих взаимоотношений с людьми, нуждающимися в защите, с государственными органами и общественными организациями, функционально начав действовать как типичное национальное правозащитное учреждение, так как институт Омбудсмена в момент своего учреждения получил высокий правовой статус независимого органа.

А ниже – выдержка из дипломной работы, откуда сворован абзац:

Новый правозащитный орган в Республике Казахстан, на который при его учреждении возлагали надежды граждане, общественные организации, государство, развернул системную работу, определил принципы своих взаимоотношений с людьми, нуждающимися в его защите, с государственными органами, общественными организациями, функционально начав действовать как типичное национальное правозащитное учреждение. В этом ему способствовала выбранная позиция, характерная для омбудсменов вообще: идейно-политический нейтралитет, пропаганда принципов правового государства и ценностей, ориентированных на права и свободы человека. К тому же институт казахстанского омбудсмена в момент своего учреждения получил высокий правовой статус независимого органа.

Авторы и тут умудрились «подложить свинью» своему шефу – добавили в свой текст прилагательное «не малые», не сумев написать его грамматически правильно (следует писать «не» слитно – «немалые»).

Плагиат обнаружен и в последующих пунктах раздела. Вот туркменский вариант:

Работа аппарата Омбудсмена не сводилась только к пересылке поступивших в его адрес обращений граждан в другие государственные органы, а подбирался подход для отражения в направляемых письмах смысла ситуации, в который попал тот или иной гражданин. И, по большинству из этих обращений и жалоб на нарушения прав людей, государственные органы ощутили на себе подход сугубо правозащитного учреждения, направившего к ним свои запросы и рекомендации, в которых определенно обозначалась солидарная с гражданами позиция. В ней также актуализировалась необходимость соблюдения прав человека как стандартов государственного управления, так и общепринятых международных правозащитных стандартов. То есть, к государственным органам и гражданам по фактам нарушений законов и прав человека отчетливо проявилась специфическая позитивно-посредническая роль Омбудсмена.

А теперь – казахский:

Вся работа офиса Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан не свелась к функциям элементарной пересылки поступивших в его адрес обращений граждан в другие государственные органы. По большинству этих обращений и жалоб на нарушения прав людей государственные органы ощутили на себе подход сугубо правозащитного учреждения, направлявшего к ним свои запросы и рекомендации, в которых определенно обозначалась солидарная с гражданами позиция. В ней также актуализировалась необходимость соблюдения прав человека как стандартов государственного управления и общепринятых международных правозащитных стандартов. То есть, к государственным органам и гражданам по фактам нарушений законов и прав человека отчетливо проявилась специфическая позитивно-посредническая роль Уполномоченного.

Начало третьей главы у туркмен:

Глава III. Анализ деятельности за отчетный период

Появление института Уполномоченного по правам человека в Туркменистане стало следствием развития общества и государства, его демократизации и становления правозащитной системы в стране. Созданию нового государственного органа предшествовала многоплановая работа по популяризации данного института, анализу и проектированию воздействия института Уполномоченного на совершенствование государственного управления.

А вот оригинал, сворованный у казахов:

Появление института Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан стало следствием развития общества и государства, его демократизации и становления правозащитной системы в стране. Как отмечает Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем Послании «Новое десятилетие – Новый экономический подъем – Новые возможности Казахстана» от 29 января 2010 г.: «Признавая наши достижения, ООН в своем Докладе в 2009 году включила Казахстан в категорию стран с высоким уровнем человеческого потенциала. Это – неоспоримое свидетельство нашего возросшего благосостояния!».

Созданию нового государственного органа предшествовала многоплановая работа по популяризации данного института, анализу и проектированию воздействия института Уполномоченного на совершенствование государственного управления. В этот процесс были вовлечены представители государственных органов, международных организаций, общественных объединений, СМИ, научных кругов.

Единственное, что сделали туркменские писаки, это убрали ненужную им цитату Назарбаева.

Практически весь раздел о выводах и предложениях украден из вышеназванной научной работы. То, как наплевательски Яздурсун Гурбанназарова и ее аппарат подошли к составлению своего первого доклада по итогам проделанной работы и ситуации в области прав человека, отражает и отношение властей к правам человека в стране, в целом. На человека и его права в Туркменистане, где журналистов бьют прямо на улице, а неугодных лиц сажают в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, властям наплевать. Институт туркменского Омбудсмена, как и его первый доклад – это фальшивка, ориентированная на внешнее потребление. Туркмены говорят: борода есть, но шерстяная. Доклад есть, но сворованный.

По уголовному кодексу Туркменистана, нарушение авторских и смежных прав, прав патентообладателей, совершенное группой лиц по предварительному сговору (над докладом Яздурсун Гурбанназаровой наверняка работало много людей, и все они знали, что занимаются банальным воровством), наказывается штрафом в размере от пятнадцати до тридцати среднемесячных размеров оплаты труда или исправительными работами на срок до двух лет. Административный кодекс также влечет наложение штрафа или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Но, как говорил герой в известной комедии: «Кто ж его посадит, он же ПАМЯТНИК!».

Руслан Мятиев, редактор АНТ