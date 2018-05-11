Атака на Солтан Ачилову опровергает заверения Ашхабада о свободе слова

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС) Томас Кент назвал «возмутительным и оскорбительным» заявление вице-министра иностранных дел Туркменистана, сделанное на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве.

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев на слушаниях в Совете 7 мая заявил, что «тот факт, что корреспонденты Радио Азатлык (туркменской редакции Радио «Свобода») беспрепятственно работают в стране», говорит о том, что в Туркменистане свобода слова не ограничивается.

Спустя два дня после отчета представителей Туркменистана по соблюдению страной взятых на себя международных обязательств в области прав человека корреспондент Радио Азатлык Солтан Ачилова (на фото) в очередной раз подверглась нападению. Инцидент произошел 9 мая, когда 68-летняя Ачилова отправилась фотографировать церемонию возложения цветов к Вечному огню у Мемориального комплекса жертвам Второй мировой войны, расположенного в пригороде Ашхабада. По пути к мемориалу ее остановили несколько людей в черных костюмах. Когда она объяснила, что она является журналистом и делает снимки для репортажа о Дне Победы, мужчины задержали ее, стали оскорблять и угрожать.

По словам Ачиловой, они угрожали ей арестами по подозрению в приобретении наркотиков, если она не удалит все фотографии. Когда она отказалась, люди в штатском насильно забрали ее камеру, а снимки удалили. Журналистку продержали два часа, требуя, чтобы она перестала работать на Радио Азатлык, а затем отпустили.

Солтан Ачилова неоднократно подвергалась угрозам и задержаниям в Туркменистане. В июле прошлого года Ачилова дважды подверглась нападению, затем ей угрожали смертью.

«В период между 2014 и 2016 годом шесть наших журналистов оставили свою работу из-за целенаправленной, поддерживаемой государством кампании запугивания и злоупотребления, направленной на них за освещение событий», – сказал Кент.

Другой корреспондент Радио Азатлык, Сапармамед Непескулиев, с июля 2015 года отбывает трехлетний тюремный срок по делу «о наркотиках», которое коллеги журналиста считают сфабрикованным в отместку за выполнение им профессиональных обязанностей.

Источник: Радио Азатлык

