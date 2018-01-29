Выпускник университета, задержанный в Санкт-Петербурге, может быть экстрадирован в Туркменистан

29.01.2018

Как стало известно ПЦ «Мемориал», вечером 6 декабря 2017 г. в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) при прохождении паспортного контроля был задержан 22-летний гражданин Туркменистана Ахмет Джумадурдыев, обвиняемый на родине в «антигосударственной деятельности» и «религиозном экстремизме». Сам задержанный, пытавшийся вылететь в Стамбул, отрицает причастность к каким-либо преступлениям. В 2013-2017 гг. он обучался на бакалавра в Ивангородском гуманитарно-техническом институте, являющимся филиалом Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП), планировал продолжить обучение в магистратуре того же университета и получить российское гражданство.

В настоящее время гражданин Туркменистана содержится в СИЗО-4 г. Санкт-Петербурга. Вопрос о его экстрадиции рассматривается Генеральной прокуратурой РФ. Представители туркменской диаспоры выражают опасения, что в случае выдачи в Туркменистан Джумадурдыев может быть подвергнут пыткам и осужден на длительный срок по сфабрикованным обвинениям политического характера.

Знакомые Джумадурдыева сообщили ПЦ «Мемориал», что он приехал в Россию на учебу в ноябре 2013 г. В 2014-2016 гг. четыре раза возвращался на каникулы в Туркменистан, при этом у него не возникало каких-либо проблем. Примерно в 2015 г. начал читать намаз. Последний раз прилетел из Ашхабада в Санкт-Петербург в сентябре 2016 г. 8 декабря 2017 г. у Джумадурдыева заканчивалась российская виза. Чтобы продолжить учебу в России, он решил получить новую визу в российском консульстве в Турции. 6 декабря 2017 г. при регистрации на рейс «Аэрофлота», вылетавший в Стамбул, от него потребовали купить обратный билет. После того, как это требование было исполнено, он был задержан на пограничном контроле как лицо, находящееся в международном розыске.

Утром 7 декабря Управление уголовного розыска МВД Туркменистана подтвердило, что Джумадурдыев разыскивается на родине за тяжкие и особо тяжкие преступления. 8 декабря Московский районный суд г.Санкт-Петербурга санкционировал его содержание под стражей.

По данным туркменских властей, уроженец Ашхабада Джумадурдыев Ахмет Аннагельдиевич, 15.12.1995 г.р., был объявлен в розыск 31 марта 2017 г. в рамках уголовного дела №1812 как лицо, скрывающееся от следствия. Следователь Г. Ходжабердиев из Управления полиции г. Ашхабада заочно предъявил ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст.174 ч.1 (заговор с целью захвата власти), 175 ч.2 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя), 177 ч.3 (возбуждение национальной или религиозной вражды или розни) и 275 ч.2 (участие в деятельности организованной преступной группы) УК Туркменистана.

В чем конкретно состояла «преступная деятельность» обучавшегося в России студента, когда и где она имела место, из представленных туркменской стороной документов неясно. Если исключить повторение формулировок соответствующих статей национального Уголовного Кодекса, остальная конкретика звучит так: «вступил в предварительный сговор со своими знакомыми и единомышленниками, в числе которых Непесныязов Аннамухаммет Джумагельдыевич, Ашыров Мердангулы Аннамухаммедович, Муратлыев Парахат Мухаммедович, Алтыев Арслан Сейитмаммедович, Джумадурдыев Арслан Какадурдыевич, Гурбанбаев Оразмурат Халбаевич и Бердиниязов Сахетмухаммет Недирмухаммедович, заранее создали стабильную организованную группу для совершения преступлений»; для превращения Туркменистана в религиозное государство «призывал массы с помощью сети Интернет, «распространял в электронном виде сведения о религиозном течении «Ваххаби», пропагандировал его идеи в преступных целях».

Кто такие перечисленные в документах люди и какова их судьба, в поступивших в Россию документах не разъясняется. По неподтвержденным данным речь идет об участниках встречи в Ашхабаде, в ходе которой обсуждались вопросы религии. Джумадурдыев, как утверждают, участвовал в этой встрече, на которую его позвал один из родственников, во время приезда в Ашхабад на каникулы в 2016 г. Полиция заинтересовалась данным мероприятием уже в сентябре 2016 г., пытаясь представить участников обсуждения как «исламских заговорщиков» (практика, типичная для Туркменистана в последние годы). В 2017 г. родственник Джумадурдыева был арестован. Вскоре участники встречи были приговорены к 25 годам лишения свободы и исчезли в застенках туркменского ГУЛАГа. Та же судьба, вероятно, может ожидать и Джумадурдыева в случае его экстрадиции.

Знакомые выпускника ГУАП говорят, что он не был «религиозным радикалом» и не скрывался от следствия, так как с момента возбуждения дела легально находился на обучении в России. Каких-то проблем в отношениях с российскими властями у него не было. В своих объяснениях прокуратуре Джумадурдыев отметил, что готов ответить перед законом, но его разыскивают за действия, которые он не совершал. Впрочем едва ли ему удастся убедить в этом правоохранительные органы или суд далекого от демократии Туркменистана.

Виталий Пономарев,

Директор Центрально-Азиатской программы

Правозащитного центра «Мемориал»