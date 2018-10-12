Не стало гражданского активиста Яйлыма Бегова

12.10.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 194

В Туркменистане на 84-м году жизни скончался Яйлым Бегов, гражданский активист, на протяжении многих лет сотрудничавший с радио «Азатлык».

Сферой деятельности Я. Бегова было изучение изменения температуры в пустыне. Работая многие годы в Национальном институте пустынь, растительного и животного мира Академии наук Туркменистана, он изобрел и запатентовал устройства для измерения температуры воздуха и почвы.

Яйлым Бегов не оставался в стороне и от событий, происходящих в собственной стране и мире. Он был одним из немногих, кто, находясь в Туркменистане, открыто высказывал свое мнение в интервью журналистам радио «Азатлык». Он был за то, чтобы предпринимать больше усилий в поощрении демократии и прав человека в постсоветских государствах и ждал этого от каждого нового лидера. Я. Бегова похоронили на его родине в Мары.

Редакция АНТ выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

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