Скончался известный туркменский музыкант Сабир Ризаев

9 августа 2018 года на 60-м году жизни в Ашхабаде скончался музыкант скларнетист-саксафонист, аранжировщик, Заслуженный артист Туркменистана Сабир Ризаев, сообщает сайт «Гундогар».

Сабир Ризаев в разные годы выступал в составе известных музыкальных коллективов «Фирюза», «Гунеш» и «Ашхабад», а также преподавал в Туркменской национальной консерватории.

АНТ выражают соболезнования родным и близким Сабира Ризаева, а так же всем поклонникам его творчества.