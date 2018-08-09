Скончался известный туркменский музыкант Сабир Ризаев

09.08.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 1 195

9 августа 2018 года на 60-м году жизни в Ашхабаде скончался музыкант скларнетист-саксафонист, аранжировщик, Заслуженный артист Туркменистана Сабир Ризаев, сообщает сайт «Гундогар».

Сабир Ризаев в разные годы выступал в составе известных музыкальных коллективов «Фирюза», «Гунеш» и «Ашхабад», а также преподавал в Туркменской национальной консерватории.

АНТ выражают соболезнования родным и близким Сабира Ризаева, а так же всем поклонникам его творчества.

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