Государственный лохотрон? Кто обманул ашхабадцев с лотереей

В мае и июне тысячи жителей и гостей Ашхабада кинулись раскупать лотерейные билеты, якобы разыгрываемые государственным объединением «Туркмен атлары» («Туркменские кони»). Людям сулили ценные призы, в основном, различную бытовую технику, а главным призом должен был стать автомобиль.

Вообще, розыгрыш лотерей в Туркменистане явление редкое. Последняя крупная лотерея была разыграна еще во времена правления Сапармурата Ниязова, в начале двухтысячных годов. Тогда ее организатором выступил Центральный банк страны.

На новый розыгрыш многие люди, не видавшие никогда ничего подобного, клюнули охотно. Во-первых, цена одного билета была довольно доступной – всего пять манатов. Билеты продавались во многих торговых центрах, в том числе и в «Беркараре». Во-вторых, розыгрыш проводился якобы от лица государственного органа – «Туркмен атлары». И, наконец, победителей должны были объявить в конно-спортивном комплексе столицы в день рождения Гурбангулы Бердымухамедова – 29 июня. Убедительнее некуда, чтобы поверить. Люди закупали лотереи десятками, отдавали порой всю зарплату, многие залезали в долги.

Никто и не думал, что это может оказаться обманом. В условиях Туркменистана, когда без разрешения и муха не пролетит, подобные акции строго регулируются и контролируются властями и спецслужбами. И все же в ожидаемый день розыгрыша не случилось. Людей, шедших на ипподром в надежде на удачу, полиция и люди в штатском разворачивали назад: мол, розыгрыш перенесен на 15 июля.

Но и 15 июля ничего не произошло. Всем заинтересованным сообщили, что из-за сильной жары в этот день розыгрыш был отложен, как будто в иные годы 15 июля бывает менее жарким. После этого все номера телефонов, указанных на лотерейных билетах: 21-12-40 (городской), 861-33-96-91, 861-33-94-01, 861-33-96-94 и 861-33-85-15 (все мобильные), вдруг разом замолкли – по городскому никто не снимал трубку, а мобильные номера оказались «временно недоступны». Редакция АНТ также попробовала позвонить по всем этим номерам 19 сентября, но безуспешно. Указанный на билетах вебсайт tmhorse.com автоматически перенаправляет на другой ресурс — alem.live, но там требуется некий логин и пароль, которых людям никто не давал. Более того, этот сайт был зарегистрирован 29 августа 2018 года, первый и последний раз обновлялся 3 сентября.

«Население Ашхабада в буквальном смысле занервничало, ведь билеты купили тысячи человек, — говорит источник АНТ. – От кого-то приходилось слышать, что якобы в газете “Нейтральный Туркменистан” было опубликовано официальное объявление о переносе розыгрыша на сентябрь, но мы такого объявления не читали».

Некоторые собеседники АНТ считают, что этот обман совершило некое частное лицо, умело прикрывшись именем госоргана, и заработав, без преувеличения, сотни тысяч манатов. Источники заметили, что городской номер телефона, указанный на билете, начинается на «21», хотя все официальные номера объединения «Туркмен атлары» начинаются на «43». Чтобы прояснить ситуацию, редакция попыталась дозвониться до ведомства по номерам 43-73-28, 43-73-34, однако они заблокированы на прием звонков из-за рубежа.

Другие источники убеждены, что это самый настоящий лохотрон, причем, организованный не без благословения властей. В условиях, когда сам президент объявляет выговоры руководителям областей за несобранные налоги, удивляться тому, что государство тебя обманывает, не приходится, говорят они.

«Спецслужбам ничего не стоить выяснить, на кого зарегистрированы мобильные номера, однако никаких публичных действий в этом отношении не предпринимают», — говорят люди.

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