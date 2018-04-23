Бюрократия убивает. В каких условиях вынуждены работать туркменские импортеры цветов

В Туркменистане нужно обойти семь государственных инстанций, чтобы, наконец, импортировать в страну цветы и реализовать их населению. Однако ни одно из этих ведомств: ни министерство сельского хозяйства, ни таможенная и пограничная службы, ни санитарно-эпидемиологическая станция, ни пожарная служба, ни государственная служба по семеноводству и сортоиспытаниям, ни склад ашхабадского аэропорта, – не выполняют свою работу должным образом. Во всех структурах предприниматели, занимающиеся импортом цветов или любых продуктов питания, вынуждены давать взятки за формальное прохождение контролей и получение необходимых лицензий и сертификатов. В противном случае их товар испортится, а сами они понесут значительные убытки. Бюрократия и коррупция убивают туркменское предпринимательство, считают те, кто занимается данным видом бизнеса.

Основным экспортером цветов в Туркменистан, в частности, роз, является Эквадор. В меньшей степени Нидерланды — небольшая западноевропейская страна, являющаяся одним из ключевых поставщиков семян цветов и овощей в мире. С учетом расстояния от Эквадора в Латинской Америке до Туркменистана в Центральной Азии, сумма наценки на себестоимость роз немаленькая – цветы перевозят исключительно самолетом немецкой “Люфтганзы” либо турецкими авиалиниями. Но больше всего на конечную стоимость цветов на ашхабадских базарах и в цветочных салонах влияют взятки, даваемые по прибытии товара в Туркменистан. Чтобы оформить несколько коробок цветов, предпринимателям, по их признанию, нужно, что называется, пройти семь кругов ада.

«Первым делом, необходимо получить импортное карантинное разрешение, то есть документ, позволяющий ввоз в страну подкарантинной продукции. Получить это разрешение, казалось бы, можно быстро, без каких-либо проволочек, уплатив 30-50 манатов (в зависимости от объема ввозимой продукции) в кассу Государственной службы по карантину растений при министерстве сельского хозяйства. Но это только начало пути. Дальше нужно подготовить бумаги для таможенной очистки. Это делается декларантом — посредником, занимающимся декларированием грузов и заполнением всех бумаг», — сообщил источник АНТ.

После этого с сопроводительными документами из Голландии или Эквадора и с сертификатами на цветы предприниматель идет на таможню. И начитается раздача «на лапу». Инспектору от этого ведомства необходимо заплатить таксу в 200 манатов. Эта плата, естественно, идет ему в карман и нигде не фиксируется. Берут ее открыто, без всякого стеснения. Затем пограничный контроль. Там также установлен свой размер взятки – 5 манатов за коробку цветов. То же самое в санэпидстанции и в пожарной службе — везде по 5 манатов за коробку. В конце нужно дать свои пять манатов за тот же объем в карантинной (“для проверки”), и уже после этого можно забирать цветы на свой склад. В ашхабадском аэропорту, несмотря на то, что он новый, холодильников для таких товаров не предусмотрено.

Но на этом дело еще не заканчивается. Нужно получить сертификат соответствия в Tohumçylyk we sort synag döwlet gullugy (Государственная служба по семеноводству и сортоиспытаниям). И там тоже, помимо официальной суммы в 30-50 манатов, придется дать взятку в размере 200 манатов. Предприниматели, конечно, платят и без проверок получают сертификат в этот же или на следующий день. С этим документом нужно вновь идти к таможеннику, который и завершает таможенную очистку.

Если таможенникам не подмазать, говорят предприниматели, то, согласно закону, вам могут не отдавать товар в течение нескольких дней – закон запрещает продажу цветов до завершения таможенной очистки, и Госслужба по семеноводству и сортоиспытаниям также может задержать выдачу сертификата до трех дней. Таким образом, все вкупе могут держать товар до 10 дней, и что за это время произойдет с цветами, нетрудно догадаться. Последние 20 манатов нужно отсчитать работникам склада аэропорта. И вот теперь товар можно продавать!

«Самое главное, что ни одно из указанных ведомств должным образом никаких проверок не проводит, все сертификаты и разрешения оформляются за деньги, лишь малая часть из которых попадает в бюджет Туркменистана», — сообщил источник. Большая часть денег оседает в карманах бессовестных работников. По словам источника, проверки выборочно – одну или две коробки – проводит таможенная служба с собаками, остальное ввозится без какого-либо контроля.

В Туркменистане государственные СМИ не устают повторять о той якобы заботе, которую оказывают власти местным предпринимателям. На деле же в 2017 году к этой и без того немаленькой бюрократической цепочке добавилось еще одно звено – Государственная товарно-сырьевая биржа, которая дает разрешение на ввоз той или иной продукции. Импортеры цветов подчеркивают, что в условиях финансового кризиса они лишены возможности официальной конвертации средств, так как цветы не входят в перечень приоритетных импортных товаров.

«Даже поставщики продуктов питания получают от конвертации мизер – до двух процентов от общей стоимости контракта, мы о таком даже мечтать не смеем», — сообщил источник.

В итоге на рынках страны букет из 5 эквадорских роз стоит 125 манатов (более $10 по рыночному курсу). Предприниматели говорят, что без бюрократии и коррупции он мог бы стоить в два раза дешевле.

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