О борьбе с коррупцией по-туркменски. Откуда у зятя президента часов на $1 000 000? (Видео)

Лучшие курорты мира, прогулки на яхтах, дорогие автомобили, казино в Лас-Вегасе, ночные клубы, элитное спиртное… Нет, это не эпизоды из жизни какого-то голливудского актера или режиссера. Так живет 28-летний зять семьи президента Туркменистана Ибабекир Бекдурдыев. Он женат на одной из дочерей всесильной сестры Г. Бердымухамедова Гульнабат Довлетовой.

Гуга, как называют его друзья, особенно ценит дорогие наручные часы. Мы изучили его профили в социальных сетях и обнаружили там демонстрируемые им на многочисленных фотографиях и видео часы разных марок на общую сумму свыше одного миллиона долларов. И это только те часы, которые мы смогли идентифицировать и оценить, а на самом деле у Гуги их гораздо больше. Предлагаем вашему вниманию короткий видео ролик.

Самый дорогой экземпляр, что мы смогли распознать, — это Richard Mille 52-02 Horse Tourbillon, выпущенный ограниченным количеством для рынка Катара. Цену этих часов затруднились назвать даже представители бутика фирмы во Флориде (США), куда мы написали с вопросом, переадресовав нас к коллегам в странах Ближнего Востока. Мы обратились к ним и узнали ответ: часы стоят около 565 тысяч долларов.

Richard Mille – один из любимых брендов Гуги. Таких часов у него, как минимум, четверо, самые дешевые из которых стоят $110 000.

О сфере деятельности Ибабекира «Гуги» Бекдурдыева, которая позволила бы ему делать столь дорогие покупки, известно мало. Он спортсмен, с детства занимался русским бильярдом и в 15 лет впервые выиграл первенство Туркменистана среди юниоров. Позднее, следуя моде, переключился на вольную борьбу и даже входил в сборную страны, но накануне ашхабадских Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам снова взял в руки кий и стал чемпионом при весьма сомнительных обстоятельствах. По пути к золотой медали Гуга сначала обыграл двух своих товарищей по сборной Туркменистана, а в финале – своего же тренера. Победа в Азиаде принесла ему звание «Заслуженный мастер спорта Туркменистана», памятный золотой знак из рук президента и легковой автомобиль, и все это стоит меньше, чем самые дешевые часы из его коллекции.

Источники АНТ в Ашхабаде сообщают, что раньше Гуга работал в госконцерне «Туркменгаз», но на какой именно должности, не уточняют. Среди его приятелей ходит мнение, что И. Бекдурдыев является владельцем ресторана «Мандарин» и ночного клуба «Заман» в столице Туркменистана. Ни ту, ни другую информацию подтвердить на сто процентов не удалось.

«Я никому не позволю воровать народные деньги, обогащаться за счет народа!» — заявил Г. Бердымухамедов на расширенном заседании кабинета министров 26 января этого года. Видимо, никому, кроме своих близких…

