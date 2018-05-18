Туркменистан: Почему частные нотариусы тут невыгодны

Нотариальные услуги – одни из наиболее востребованных у населения в любой стране, а тем более – в Туркменистане, где буквально в каждом госучреждении за любое действие требуют нотариально заверенные документы. Составление завещаний, [пере]оформление разного рода доверенностей, заверения копий документов и т.д. – это то, в чем проявляется необходимость у граждан практически ежедневно. Организация работы нотариусов во многом является показателем того, как вообще налажено нотариальное обслуживание населения, насколько сильно проявляется бюрократизм в этой сфере. Источники АНТ констатируют – поход к нотариусу в Туркменистане и успешное решение поставленной задачи равносильно совершенному подвигу. Рассказываем, почему.

В 9 утра в нотариальной конторе Ашхабада по адресу ул. Гёроглы, д. 85 (бывшая ул. Первомайская) уже около 150 человек. Население обслуживают несколько нотариусов, разделенных по типу услуг. Например, по доверенностям работают 5 кабинетов; есть кабинеты по завещаниям и дарениям. Однако наличие достаточно большого количества работников не способствует улучшению ситуации, клиентов – сотни. Пришедшие после обеда люди получают номера очереди от 350 и выше, в то время как прошли только 85 человек. Как и везде, у нотариусов также имеются те, кто проходит без очереди: по знакомству, «блатные» (работники силовых структур) и «кошельки» — те, кто избегает очередей за деньги.

Чтобы уладить свои дела, нужно приходить сюда к семи часам утра. Только тогда есть шанс, что к 11 часам можно получить заверение. Документы на оформление доверенности на имущество почему-то принимают только до трех часов. Люди приходят, видят толпу, и уходят.

В среднем в час нотариусы принимают 18 человек, значит, за 6 часов работы они обслужат не более 110 человек. То есть те, кто пришли в 9, будут приняты как раз к закрытию, если успеют. Пришедший в 9 должен прождать 6 часов! Людям выбора не остается: кто-то разгадывает сканворды, кто-то играет игры в телефоне. Рискнуть и уйти по делам, а потом вернуться – можно упустить свой номер.

Как можно было бы оптимизировать эту систему?

В Туркменистане все нотариальные конторы государственные, практикующих в частном порядке специалистов, работающих на самоокупаемости, в стране нет. Ашхабадцы недоумевают: если власти не рассматривают возможность лицензирования частных нотариусов, хотя людей с дипломом юриста в стране достаточно, то почему бы не оптимизировать работу уже имеющихся государственных контор, не придумать что-то такое, чтобы люди не стояли часами в ожидании своей очереди.

Например, можно приносить документы, а забирать готовые на следующий день. Информацию о необходимых документах и правильном заполнении бланков можно получить в консультации, которая уже действует. Даже те, кто предоставляет услуги ксерокопии в этом же здании, знают, какие именно нужны документы для тех или иных нотариальных услуг.

Для людей, кому нужно срочно, можно ввести экспресс-услугу за дополнительную плату. Сегодня оформление доверенности на управление автомобилем стоит 35 манатов ($10 по госкурсу или около полутора долларов по рыночному). Для «срочников», считают ашхабадцы, можно было бы установить плату в 100 манатов. Тем самым увеличился бы доход самой службы. Естественно, нужно увеличить и количество нотариусов.

Итого – никаких очередей: люди сдают документы и уже на следующий день забирают готовые. Это гораздо лучше, чем стоять в очередях по 6 часов. А те, кому нужны документы срочно, переплачивают и получают в течение часа. Никаких очередей, никакой коррупции.

Но оптимизация не выгодна самим нотариусам, считают источники, потому что не будет очередей, следовательно, они не будут иметь «левый» доход.

Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Мы гарантируем вашу конфиденциальность.