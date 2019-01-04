«Какой пёс вас кусает, когда вы сюда приезжаете?!» В новогоднюю ночь туркменские студенты в Минске подрались друг с другом, а также с белорусами и закидали милицию петардами

3 января в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ) прошло собрание с иностранными студентами вуза, на котором разбирались новогодние инциденты с участием студентов из Туркменистана.

Редакция АНТ располагает аудиозаписью часового выступления руководства вуза. Ниже мы приводим основные тезисы, в кавычках приведены точные цитаты, остальной текст — пересказ собрания.

Что произошло?

Драка в общежитии между туркменами

Всего у БГЭУ семь 12-этажных зданий общежития в разных частях города. Раньше администрация пробовала заселять туркменских ребят со студентами из Китая и других стран, но опыт показал, что наши с чужими не уживаются. Поэтому сейчас все иностранцы проживают в одном общежитии – №5 (на фото), но туркмены только с туркменами на одних этажах. На каждом этаже по 50 человек. Всего в вузе обучается около 300 студентов из Туркменистана, некоторые снимают квартиры.

По всей видимости, драка произошла в пятом общежитии, но на каком именно этаже – точно неизвестно. Декан вуза по работе с иностранными учащимися Наталья Скриба сказала на собрании, что туркмены на одном этаже разделились на две группы и вступили в драку с применением бит. «Разборки такие в пределах собственной нации».

Драка между туркменами и белорусами

Всего, сообщил источник, было две драки: на территории общежития и в городе, но на собрании речь шла об одной из них – о той, что произошла в городе. Компания нескольких туркменских студентов вступила в конфликт с компанией местных жителей, началась потасовка. На вызов приехала милиция и забрала наших студентов. В сводках на сайте ГУВД Минска пока никаких сообщений о задержаниях нет. По словам декана, идет расследование возбужденного уголовного дела.

Взрывы петард

В ночь с 31 декабря на 1 января туркменские студенты взрывали петарды на территории общежития. Евгений Астапов, замдекана факультета права, привел слова своего коллеги, который пожаловался, что 1 января, «думал, война началась». Подъехавший наряд милиции ситуацию не исправил – туркмены в состоянии алкогольного опьянения начали метать петарды и в них. Проректор по воспитательной работе университета Сергей Скриба призвал студентов к ответственности. «Я не знаю, чем закончатся два случая: один случай — драка, второй – брошенная [в людей] при служебном исполнении петарда … они были с автоматами. Могло произойти все, что угодно». По каждому инциденту будут приняты соответствующие меры. «Мы все хотим, чтобы все вы уехали с хорошей репутацией».

Алкоголь, кальяны, бросание мусора из окон

На собрании говорилось о поведении туркменских ребят не только в дни новогодних праздников, но и вообще. Причиной драк и взрыва петард в общежитии стало чрезмерное употребление алкоголя. В общежитии правилами внутреннего распорядка запрещено употреблять и хранить спиртные напитки. Многие, чтобы не нарушать эти правила, выпивали за пределами общежития, а потом возвращались к себе. Некоторые студенты бросали петарды прямо из окон своих комнат. Замдекана по работе с иностранными учащимися Елена Коляда сказала, что ни одному белорусу и в голову бы не пришло бросать петарды из окон. «До этого могли додуматься только вы [туркмены]… Бросать петарды [из окна] – это говорит о ваших умственных способностях». Наталья Скриба: «Кто пришел не совсем в нормальном состоянии, нужно соображать – дойти до [своей] комнаты и лечь [спать]». Из-за нескольких нарушителей впечатление складывается обо всей нации в целом.

В обычные дни поведение туркменских студентов также вызывает озабоченность у руководства. В комнатах, где проживают туркмены, грязно, из окон на улицу летят пакеты из-под молока и другой мусор. Проректор по воспитательной работе Сергей Скриба и замдекана факультета права Евгений Астапов отметили, что не раз бывали в Туркменистане, общались с разными людьми, в том числе и с родителями студентов, но там наблюдали совсем другую ментальность. Евгений Астапов: «Какой пёс вас кусает, когда вы сюда приезжаете?! Почему вы меняетесь диаметрально противоположно?! Там вы другие, а здесь вы… Что происходит? Воля? Свобода? Еще что-то? К каждому милиционера или воспитателя не приставишь».

Что касается противопожарной безопасности в общежитии, то большую угрозу представляют кальяны. Не однажды наших ребят ловили на их курении. И за драки, и за петарды, и за кальяны последуют отчисления, потому что всякий раз ректору университета на совещаниях в минобразования ставят на вид. На запросы из Туркменистана о подтверждении квалификации юристов и выпускников других специальностей вуз будет давать соответствующую характеристику: не поддается воспитанию, подвержен плохому влиянию, морально не устойчив, склонен к употреблению спиртных напитков и т.д. Наталья Скриба: «[В вузе] ещё не знают, что произошло, но если что-то произошло, то это туркмены».

По сообщениям источников АНТ, подобные происшествия и последующие собрания регулярно проходят и в других высших учебных заведениях Беларуси. Всего в вузах этой страны обучается порядка 8 тысяч студентов из Туркменистана.

Ранее АНТ сообщали о проблемах студентов с обналичиванием денег со своих туркменских банковских карт и долгах перед вузами.