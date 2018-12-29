Туркменские студенты в гомельских магазинах предлагают расплатиться своей картой в обмен на наличные. Зачем?

Студенты из Туркменистана с некоторых пор собираются крупными группами у касс гомельских гипермаркетов и других торговых заведений. С какой целью?

Касса вместо банка

Неосведомленные люди строят по этому поводу разные догадки. Некоторые ранее считали, что таким образом гости из Средней Азии страхуются от нападений на националистической почве. Но, с этим у нас, слава богу, с недавних пор все хорошо. И, как правило, иностранным студентам ничто не угрожает. Есть и предположения, что закупая товар большими партиями «на артель», жители Туркмении получают некую экономию. Например, готовят плов «на общак» в большем котле. Звучали и другие, не менее экзотические версии.

Все оказалось намного проще — и сложнее. Недавно к автору, стоящему в очереди в одном из гипермаркетов, подошел смуглый парень. С довольно неожиданной просьбой — он расплатится за меня своей карточкой, а я верну ему наличными. Смысл сего странного действия был не совсем понятен, но автор согласился. Однако несогласной оказалась кассирша гипермаркета. Довольно раздраженным тоном она попросила туркменского студента отойти от кассы. На мой вопрос «Что это все значит?» кассир пояснила:

— У них оплата по карточке через раз проходит. Зачем с этим связываться?

Но я все же заинтересовался — а почему туркмены вообще этими операциями занимаются? Кассир и сама толком не знала. Но предполагала, что у иностранцев какие-то проблемы со снятием денег с карточек.

— Вот они и используют наши кассы, как банкомат, — заключила девушка в фирменной одежде.

Таким образом, кассы «Евроопта» выполняют роль касс и терминалов «Беларусбанка»? Но почему?

Живой обмен цифры на налик

Чаще всего туркмены и туркменки собираются в гипермаркете «Евроопт» в одном из новых микрорайонов. Туда мы и отправились.

В предпраздничные дни в торговом зале и у касс было особенно многолюдно. Но группы среднеазиатских студентов, стоящие прямо за линией касс, были видны издалека. Спрашиваю у одного из студентов — в чем суть проблемы? Неужели белорусские банкоматы снимают слишком высокие проценты за переводы из Туркменистана?

— Нет, к белорусским банкам претензий нет, — на хорошем русском языке отвечает туркмен. — Просто у нас есть лимит на оплату по карточке, который нам в Туркмении установили.

Интересуюсь — сколько же положено на пропитание в день учащемуся? Мой респондент говорит, что сто рублей. Другие источники, правда называют более скромную цифру в тридцать рублей. Но все равно — сумма для бедного студента немалая. Видно, нефтегазовая постсоветская республика готова щедро финансировать обучение своей молодежи. Но потратить эту стипендию можно только по карточке. И лишь на продукты и другие жизненно необходимые вещи. Но очевидно, что молодым людям деньги нужны и на иные цели. Вот они и занимаются обналичиванием электронных денег через расчетные кассы магазинов.

На мой вопрос о том, насколько охотно белорусские граждане готовы им помогать, туркменский студент отвечает: «50/50». Спрашиваю также — не пытается ли кто из местных заработать на этом свои комиссионные? Туркмен решительно мотает головой — нет, все помогают бескорыстно.

При этом некоторые из самих туркменских учащихся, кажется, оказывают «обменные» услуги своим землякам на постоянной основе. По крайней мере, они все время стоят за линией касс, и даже без верхней одежды. Говорят также, что к этому процессу охотно присоединяются и гомельские пенсионерки — с помощью иностранцев они пополняют свои накопительные карточки. А вот от помощи покупателей, в корзинах которых замечен алкоголь, граждане среднеазиатской республики вежливо отказываются — вероятно, у них на родине не исключен и дистанционный досмотр ассортимента товаров, употребляемых в далекой Беларуси.

Таким вот своеобразным способом «живого обмена» электронной карточки на наличные деньги туркменская молодежь избегает излишне жесткого контроля своего строгого государства.

Егор Незнанский («Сильные новости»)