«Нам осталось умереть голодной смертью?» (Видео)

Туркменские студенты в Беларуси уже 10 дней не могут снять деньги со своих карт

Студенты из Туркменистана, обучающиеся в вузах Беларуси, уже 10 дней не могут обналичить средства со своих банковских карт. Несмотря на наличие денег на счету, местные банкоматы выдают однообразный ответ: операция отклонена вашим банком.

Из-за нехватки денег многие учащиеся не могут оплатить обучение и проживание в общежитии. Руководители вузов регулярно проводят встречи с ребятами из Туркменистана, на которых вновь и вновь напоминают им о долгах, но те бессильны что-либо изменить.

«Если до первого января мы не погасим долги — нас ждет отчисление, таков приказ ректора», — сообщил на условиях анонимности туркменский студент Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).

С начала учебного года уже были отчислены шесть студентов, еще в отношении 12 человек готовится приказ о выселении из общежития – тоже из-за долгов. Потеря места в общежитии автоматически ведет к отчислению из вуза – об этом руководители вуза говорили еще на одном из прошлых собраний.

Многие студенты перечислили деньги на счет учебного заведения в августе и сентябре, еще будучи на каникулах в Туркменистане. По приезде они предъявили квитанции об оплате, однако деньги до сих пор не поступили.

Проблема с оплатой учебы и жилья существует давно, но сейчас студенты не могут даже снять деньги себе на питание. Оплатить туркменской картой можно только продукты до 50 рублей в день ($25) и только в супермаркетах «Гиппо», «Евроопт» и сети магазинов «Домашний». Студенты жалуются, что цены там выше, им выгоднее было бы ездить на рынок, но там нужно платить наличкой.

«Каждый вечер мы обходим местные банкоматы в надежде снять хоть сколько-нибудь денег, но ни один банк не выдает и пяти рублей», — сообщил туркменский студент в Минске.

Свое недовольство некоторые ребята решили выразить, оставив у одного из банкоматов лист с надписью на туркменском языке: «Туркменским студентам от безденежья осталось только умереть голодной смертью?!» Сообщение, видимо, адресуется властям Туркменистана.

