«Ждут, терпят». Посольство Туркменистана не помогает студентам в Беларуси

Посольство Туркменистана в Беларуси не помогает студентам, которые не могут заплатить за учёбу в белорусских вузах и проживание в общежитиях. В белорусских вузах рассказывают, что проблема существует второй год. В посольстве же на ситуацию реагируют просто: «К нам никто не обращался».

Из-за экономических проблем в Туркменистане банки ввели лимиты на снятие денег с карточек за границей. В результате у студентов появились задолженности, которые из-за пени растут с каждым днём.

«В середине лета такие вопросы пару раз поднимались, — говорят Еврорадио в посольстве. — Учебные заведения в таких случаях идут на уступки. Нас об этом информируют. Ждут, терпят, но всё нормально».

Что стало причиной проблемы и пытаются ли её как-нибудь решить? В посольстве говорят так: «К сожалению, никаких сведений по этому вопросу у нас нет, мы прокомментировать не можем. В посольство с жалобами никто не обращался — ни студенты, ни сотрудники вузов».

Белорусские вузы помнят про 2014-й год и идут на уступки

В БГУ, БГЭУ и МГЛУ рассказывают, что процесс оплаты усложнился, и удивляются реакции посольства. Теперь студентам приходится выписывать счета-фактуры, которые в оригинале нужно доставлять в Туркменистан. Потом деньги приходят в иностранной валюте по безналичному расчёту.

«Конечно, было удобнее, когда студенты могли снимать деньги со своих карточек и своевременно платить за учёбу в кассах в белорусских рублях, — говорят в бухгалтерии МГЛУ. — Теперь всё сложнее. Если студент просрочил оплату, ему начисляется пеня. Летом, когда некоторые студенты поехали домой и завезли счета-фактуры, деньги дошли быстро. Но проблема есть. В Туркменистане сейчас происходит что-то вроде того, когда в белорусских банках не было иностранной валюты и никто не мог снять со счёта доллары. Студенты объясняют, что могут снимать ежедневно со своих карточек около 30 долларов. Это сколько дней надо собирать деньги, чтобы заплатить за учёбу, например 1300 долларов, — а ещё и как-то жить надо!»

В БГУ рассказали, что пытаются войти в положение:

«Из-за проблем в банках Туркменистана деньги иногда идут целый месяц. У студентов растут задолженности по оплате учёбы. Мы понимаем, что там проблемы, освобождаем студентов от пени».

В БГЭУ туркменским студентам предоставляют счета-фактуры, но это не всегда решает проблему.

«У тех, кто вовремя забрал счета-фактуры, никаких вопросов не возникло, — объясняют в бухгалтерии. — Летом они завезли их домой, и оплата пришла вовремя. Были и те, кто получил счета-фактуры, приехав на сессию, когда этап оплаты уже закончился. Так не делается. Чтобы помочь студентам, мы даже сейчас выдаём счета-фактуры, чтобы они смогли заплатить за следующий этап учёбы. Это проблема студентов, Туркменистана и их банков. В Беларуси никаких проблем по оплате нет».

Встреченные нами сегодня у минского банкомата студентки из Туркменистана рассказали, что лимит использования денег с карточек за границей снизился уже до $250 в месяц, при этом в день можно снять не больше 30 рублей. Кроме того, в последнее время мало где в Беларуси они могут расплатиться картой.

Проблемы начались в конце 2016 года, когда в Туркменистане появилось два курса доллара. Сейчас официальный курс ниже реального в пять раз. Банки ввели лимиты на снятие наличных с карточек за границей. Сначала это была $1000 в день, потом $200, потом $75, $50, а до недавнего времени можно было снимать только $15.

Похожая ситуация была в Беларуси в 2014 году. Тогда у нас из-за двойственности курса банки тоже вводили лимиты на использование денег с карточек за границей.

Мария Войтович, Еврорадио (Беларусь)