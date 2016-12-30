Гражданка Туркменистана пыталась скрытно провезти через минский аэропорт почти $100 000

30.12.2016 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: , 1027

airportПрибывшая в Национальный аэропорт Минска транзитом из Туркменистана в Россию женщина не задекларировала валюту в размере $98,500 и 2500 российских рублей, тогда как без декларирования к провозу разрешена сумма не больше $10,000 в эквиваленте. По решению суда эти деньги были изъяты в доход государства, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на Минскую транспортную прокуратуру.

Гражданка Туркменистана вылетела из Ашхабада в Москву транзитом через Минск. Большую часть суммы по $5000—10 000 она раздала пассажирам в начальной точке, так как, даже задекларировав деньги, с родины женщина не могла вывезти больше $10,000. По ее словам, во время полета она собрала деньги обратно и спрятала их в нижнем белье. Чтобы не украли.

Согласно записям с камер наблюдения в минском аэропорту, женщина сперва следовала к «красному» коридору, но затем повернула в «зеленый», где проходят пассажиры, не собирающиеся ничего декларировать. На суде гражданка Туркменистана утверждала, что хотела задекларировать деньги, однако на видеозаписях видно, что она стремится без остановки пройти мимо сотрудника в форме. Остановилась женщина лишь тогда, когда ее окликнули.

У входа в коридоры есть информация о необходимости декларировать большие суммы. А попытка еще в Туркменистане скрыть реальное количество имеющихся денег указала суду на умысел переместить незадекларированную наличность.

В итоге иностранку признали виновной на основании ч. 2 ст. 228 («Контрабанда») Уголовного кодекса, которая предусматривает санкции вплоть до лишения свободы на 5 лет. Женщину оштрафовали на 6300 рублей, суммы в $88,500 и 2500 российских рублей изъяты в доход государства, а еще $10,000 возвращены владелице.

Источник: Onliner.by

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