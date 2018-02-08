Полиция Кипра разыскивает сбежавших заключенных, среди которых гражданин Туркменистана

08.02.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: 102

По информации корреспондента АНТ, полиция Кипра разыскивает двух заключенных, сбежавших 7 февраля с территории Центральной тюрьмы в момент выноса мусора во двор. Сулейман Йылкар и 17-летний гражданин Туркменистана Алишер Эймиров были осуждены в октябре минувшего года за ограбление рынка Аякоглы Бросс, что в районе Гойнели в Никосии. Суд предъявил им обвинение в похищении 4000 лир, 500 долларов, 100 евро и 60 фунтов стерлингов. Полиция призывает граждан, владеющих информацией о возможном местонахождении беглецов, сообщить об этом в ближайший полицейский участок.

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