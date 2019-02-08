В Минске из-за пожара в общежитии эвакуировали более тысячи студентов

В ночь на 7 февраля спасатели выезжали в общежитие № 3 лингвистического университета в Минске. Поступил звонок о задымлении на 12-м этаже. Пришлось эвакуировать более тысячи человек, сообщает пресс-служба МЧС. Трое студентов попали в больницу.

Студенты сообщили о задымлении на двенадцатом этаже общежития. Оказалось, загорелся пластиковый мусорный контейнер, а также тлел мусор в шахте с первого по 13-й этаж.

Из здания эвакуировали 1141 студента, возгорание ликвидировали за десять минут. После чего молодые люди смогли вернуться в комнаты.



Однако нескольким студентам потребовалась помощь медиков: двум гражданам Туркменистана и одному белорусу. Их госпитализировали в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неизвестным человеком.



Инцидент произошел в общежитии № 3 МГЛУ на проспекте Машерова, 60. Здание построили 41 год назад, здесь всего 360 комнат.

Источник: tut.by