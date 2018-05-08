В Индии задержаны «золотые» контрабандисты из Туркменистана

В пятницу, 4 мая, отдел воздушной разведки таможенного департамента аэропорта им. Индиры Ганди арестовал 28 граждан Туркменистана, в том числе 22 женщины, прибывших в Дели двумя рейсами из Ашхабада и Стамбула. У авиапассажиров были обнаружены и изъяты золотые украшения общим весом 19 кг на сумму около 60 миллионов рупий (около $900 тысяч). Должностные лица подозревают, что задержанные являются частью синдиката контрабанды золотом, и проверяются другие их источники. Об этом сообщает издание The Indian Express.

По словам комиссара таможни Амандип Сингха, подразделение воздушной разведки получило информацию о том, что группа из 23 человек прибудет в аэропорт Дели рейсом туркменских авиалиний. Пассажиры попытались пройти через «зеленый коридор», но подробный досмотр их багажа выявил наличие золота.

Допрошенные граждане Туркменистана сообщили, что раньше уже посещали Дели и во время своего последнего визита контрабандным путем провезли в страну около 7 кг золота, продав его некоему бизнесмену.

В то время как группа из 23 пассажиров подвергалась допросу, сотрудники таможни получили еще один сигнал о прибытии пяти человек из Стамбула рейсом TK-716, которые также незаконно привезли с собой золото. При задержании и обыске у всех пятерых были обнаружены кольца, браслеты и цепи.

В феврале АНТ сообщали о задержании в морском порту Баку трех граждан Туркменистана, незаконно ввезших в Азербайджан около 1 килограмма незадекларированного золота. Контрабандисты прибыли по морю на пароме «Багтыяр».

Несмотря на то, что таможенная служба международного аэропорта Ашхабада тщательным образом проверяет вылетающих пассажиров на наличие у них золотых украшений, все же наиболее предприимчивым пассажирам, вылетающим в турецком и индийском направлениях, вывезти золото, как показывает опыт, удается.

В условиях экономического кризиса, все более распространяемой в стране безработицы, а также острой нехватки валюты люди вынуждены искать пути, в том числе противозаконные, чтобы заработать деньги и содержать семью. Продажа золотых украшений за границей – один из таких путей.