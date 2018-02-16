В Баку задержаны туркменистанцы, подозреваемые в контрабанде золотых изделий

Таможенным управлением Международного морского порта г. Баку пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Азербайджана крупной партии золотых изделий, сообщает портал Lent.az.

Незадекларированное золото в объеме почти в 1 килограмм собирались ввезти и реализовать в Азербайджане граждане Туркменистана – Мухаммед Чарыев, Бибиджемал Мошиева и Огулдженнет Палванова. Все они прибыли в Баку по морю на пароме «Багтыяр».

По данному факту провидится проверка.

Азербайджанский портал Haqqin.az со ссылкой на данные Бакинского морского вокзала отмечает, что число граждан Туркменистана, приезжающих в Азербайджан, «растет день ото дня».

«Туркмены закупают у нас продукты и продают привезенные с собой золотые изделия, потому что у них в стране цена на золото ниже, чем в Азербайджане. Ситуация немедленно породила контрабанду драгоценного металла», — говорится в сообщении издания.

Журналисты побеседовали с председателем Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана Азером Аллахверановым. Он отметил, что, если несколько лет назад поток туркмен в Азербайджан был минимальным, то в последние годы он возрос в несколько раз.

«Связано это в первую очередь с экономическим кризисом в Туркменистане. Его граждане привозят сюда золото, продают его, а взамен скупают продукты и валюту. Кроме того, для туркмен наша страна не только более свободная, но и, можно сказать, окно в Европу», сказал он.

Издание также отмечает, что в Азербайджан увеличился въезд и туркменских секс-работниц, которые устраиваются работать в массажные салоны, но на самом деле занимаются проституцией.

Напомним, АНТ ранее писали о том, что в связи с острым финансовым кризисом и нехваткой валюты гражданам Туркменистана запретили вывоз золотых изделий за рубеж, в частности, в Турцию. Именно там наши соотечественники сдавали драгоценности на лом, а вырученные средства привозили на родину.