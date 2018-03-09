На Кипре по подозрению в ограблении магазина задержан туркменистанец

Гражданин Туркменистана Руслан Хатамов подозревается в ограблении крупного супермаркета в Никосии – столице Кипра. Мужчина был арестован и доставлен в суд 7 марта, после того как был идентифицирован на камерах видеонаблюдения, сообщают местные СМИ.

Сотрудник полиции дал показания в суде. По его словам, Р. Хатамов в ночь с 6 на 7-е марта пробрался в супермаркет Jumbo с задней стороны, разбив оконное стекло в подсобное помещение. Подозреваемый вынес оттуда то, что смог обнаружить и забрать с собой. Среди этих вещей – 143 коробок сигарет и кассовый аппарат. После этого подозреваемый вломился в другой магазин, откуда вынес несколько банок пива.

Суд принял решение оставить подозреваемого Хатамова в полиции на время проведения расследования и до полного выяснения всех обстоятельств.

Материал подготовлен кипрским корреспондентом АНТ. Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Мы гарантируем вашу конфиденциальность.