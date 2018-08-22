Вечер Туркменистана на Кипре окончился кровопролитием

22.08.2018 в рубрике Из других СМИ, Лента. Метки: , 1 791

Туркменская вечеринка, организованная в кипрском городе Гюзельюрт (греч. Морфу), окончилась плачевно, сообщает местная пресса. Чрезмерно выпившие туркменские мигранты Довлетгельды Базаров, Довлет Заитов, Шавкет Хамраев и Фархат Хамраев устроили поножовщину и были задержаны полицией, приехавшей на место происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что 21 августа с.г. в 23:30 подозреваемый Д. Базаров под воздействием алкоголя нанес ножевые ранения Д. Заитову и Ш. Хамраеву.

В суде Базаров признал свою вину. Суд постановил не покидать Кипр всем четверым участникам конфликта и еженедельно отмечаться в ближайшем пункте полиции вплоть до завершения расследования и назначения окончательного приговора.

Кипр, как и Турция, является одним из наиболее привлекательных мест для трудовых мигрантов из Туркменистана.

Материал подготовлен кипрским корреспондентом АНТ. Есть, что сказать? Пишите нам в защищенных приложениях Signal и Telegram, добавив номер +31684654547. Мы гарантируем вашу конфиденциальность.

 

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Один комментарий к записи «Вечер Туркменистана на Кипре окончился кровопролитием»

  1. Менестерство Абразавания Туркменистана сказал(а):

    Вы имеете в виду Северный Кипр? Нет такой страны — ее признает только Турция.
    Есть оккупированная турками в 74-м году территория настоящего Кипра (греческого).

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