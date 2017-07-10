Причиной ДТП на Кипре стало превышение водителем допустимой скорости

Причиной аварии на трассе между городами Кириния и Алсанджак на Северном Кипре вечером, 9 июля, стало значительное превышение допустимой скорости и небрежная езда. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило издание Kibris724.

По данным ресурса, водитель автомобиля 26-летний уроженец Туркменабада Рустем Худайбердыев превысил скорость, не справился с управлением, после чего машина влетела на заградительный барьер, перевернулась и проехала на крыше несколько метров.

В результате катастрофы 29-летний туркменистанец Азамат Раджапов погиб на месте, а 26-летний Нармурат Мамметкулиев был доставлен в больницу с серьезными ранениями. Водитель и еще один пассажир — 26-летний Деркарджан Чарыев, не пострадали. Все четверо уроженцев Туркменистана были друзьями.

Местное издание Kibris Gazetesi сообщает, что молодые люди приехали на Кипр на заработки.