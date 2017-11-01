В Туркменистане забросали камнями квартиру матери редактора «Хроники Туркменистана»

В ночь с 28-го на 29-ое октября неизвестные закидали камнями квартиру Халиды Избастиновой — матери Фарида Тухбатуллина, главы Туркменской Инициативы по Правам Человека (ТИПЧ) и редактора сайта «Хроника Туркменистана».

В квартире были выбиты стекла, к счастью, сама Х.Избастинова не пострадала.

Наряд полиции, прибывший по вызову, обнаружил на балконе несколько булыжников и кирпичей.

Накануне, вечером 28-го октября, ей отключили телефон и связи с пострадавшей нет до сих пор.

Халида Избастинова — пенсионерка, ей 76 лет. Более 40 лет она преподавала школьникам историю.

У редакции «Хроники Туркменистана» нет сомнений, что инцидент связан с правозащитной и журналистской деятельностью Фарида Тухбатуллина.

Напомним, что ранее в этом году нападениям подвергались правозащитница Наталия Шабунц и журналист Радио «Свобода» Солтан Ачилова.

ТИПЧ уведомила о случившемся международные правозащитные организации и требует тщательного расследования инцидента.

Источник: Хроника Туркменистана