Две квартиры выгорели полностью в результате пожара в Дашогузе

4 февраля в одном из двухэтажных жилых домов старой постройки по улице Огузхан в Дашогузе произошел пожар. Дом находится в поселке газовиков, что в периметре улиц им. Карла Маркса (ныне Гурбансолтан эдже), Мира, Свободы и Вокзальной. Прибывшим на место возгорания пожарным удалось локализовать возгорание и не дать ему распространиться на весь дом. Тем не менее, две квартиры на втором этаже выгорели полностью, урон от огня и воды также нанесен жилищам, расположенным на первом этаже.

Очевидцы сообщают, что жертв нет, людям удалось вовремя покинуть охваченные огнем и дымом квартиры. Причиной пожара признали замыкание в старой электропроводке, которая не выдержала нагрузки из-за массового использования жильцами обогревательных электроприборов.

Подобные пожары, а также автоаварии, стихийные бедствия и иные трагические происшествия случаются в разных регионах Туркменистане довольно часто. днако о ЧП в местных СМИ не сообщается.