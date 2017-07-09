Туркмены попали в крупное ДТП на Кипре

В результате крупного дорожно-транспортного происшествия на Кипре, произошедшего вечером 9 июля на трассе между городами Кириния и Алсанджак, погиб 29-летний туркменистанец Азамат Раджапов. Еще один наш соотечественник — 26-летний Нармурат Мамметкулиев, серьезно ранен и находится в больнице.

По информации издания Kibris724, всего в салоне автомобиля находились четверо граждан Туркменистана. Водитель машины – 26-летний уроженец Туркменабада Рустем Худайбердыев не справился с управлением, автомобиль врезался в заградительный барьер. Он сам, а также еще один пассажир, 26-летний Деркарджан Чарыев, не пострадали.

Полиция проводит расследование, водитель автомобиля взят под стражу.