В детском «Голосе» блестнул талантом уроженец Туркменистана

В последний день слепых прослушиваний музыкального конкурса «Голос. Дети» на Первом канале российского телевидения успешно выступил 14-летний уроженец Ашхабада Акмаль Ходжаниязов. В настоящее время семья Акмаля проживает в Санк-Петербурге, именно этот город и представлял юный исполнитель на конкурсе.

Акмаль исполнил песню Джеймса Брауна «It’s a Man’s Man’s Man’s World» и своим великолепным выступлением заставил развернуться кресла всех трех наставников. Юноша выбрал Басту, который первым нажал кнопку и повернулся к исполнителю.

Семьях бывших туркменистанцев Ходжаниязовых все больше становится известной в России. Старший брат Акмаля Джамалдин — футболист, защитник молодежной сборной России, чемпион Европы в возрастной категории до 17 лет.