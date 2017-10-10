Туркменистан: Если вы решили уехать на ПМЖ (часть II)

В сентябре редакция АНТ опубликовала первую часть памятки для туркменистанцев, желающих навсегда покинуть страну и перебраться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Миграционный поток из Туркменистана растет. Местные наблюдатели говорят, что в очереди у представительства Федеральной Миграционной Службы (ФМС) в Ашхабаде стоят, в основном, туркмены. По данным источников АНТ в ОАО «Российские железные дороги», только с 24 сентября по 4 октября 2017 года в Москву прибыло 14 контейнеров из Туркменистана. За период 2012-2016 года контейнеров было всего 53 единицы.

В социальных сетях наша инструкция вызвала огромный интерес: так, только на «Одноклассниках» ее прочитали 47 тысяч человек. Люди задавали самые разные вопросы, в частности, о том, что будет дальше, после отправки контейнера. По многочисленным просьбам читателей АНТ публикуют вторую часть:

Контейнер отправлен, что дальше?

Несмотря на то, в какой город России вы переезжаете, из Туркменистана контейнеры приходят сначала в Москву, на станцию Кунцево-2, (бывшая Москва-Товарная). Дальше они распределяются по регионам. В данной памятке речь пойдет только о Москве.

При отправке контейнера будьте очень внимательны, сообщая данные получателя. Необходимо указать его телефонный номер (мобильный) и адрес проживания. Но лучше всего, если свой контейнер получите вы сами. Посреднические услуги по получению имущества из Туркменистана на станции Кунцево-2 осуществляет Московская транспортная компания «Орион». Именно она отправляет СМС на указанный вами номер телефона и сообщает о прибытии контейнера. Как только вы получите СМС, вам немедленно стоит поехать на таможенный пункт для растаможки.

Место нахождения таможенного пункта: Москва, Ховрино, ул. Путейская, строение 7. Проезд с платформы Рижская до платформы Моссельмаш, там нужно подняться на мост, повернуть направо, спуститься с моста, и слева находится таможня. На втором этаже вам помогут заполнить все документы, подскажут все, что надо. Сотрудники очень вежливые и приветливые. Вашего контейнера там нет, за ним нужно будет ехать на товарную станцию.

Перечень документов, необходимых для предъявления на российской таможне: паспорт отправителя контейнера, статус переселенца (разрешение на переселение из Туркменистана в Россию), справка, выданная представительством ФМС России в Туркмении, подтверждающая ваше право на отправку личных вещей контейнером (выдаётся в представительстве ФМС РФ в Ашхабаде). ВНИМАНИЕ! Работники туркменской железной дороги говорят, что эта справка вам не понадобится. На самом деле без нее вам контейнер в России не выдадут! Сохраняйте ее всегда и возьмите с собой при получении контейнера в России. Также нужна будет регистрация по месту пребывания в Москве или Московской области (отдельная бумага или печать в общегражданском паспорте, при его наличии. При переезде в другие города России соответственно нужна будет регистрация в этом городе), а также копии этих документов. Таможенный пункт работает ежедневно, с 9:00 до 18:00, кроме выходных. Перерыв с 13:00 до 13:45.

После оформления всех документов в таможенном пункте, получив штамп о том, что ваш контейнер растаможен, вам нужно ехать на товарную станцию Кунцево-2, куда, собственно, и прибыло ваше имущество.

Товарная станция находится по адресу: Москва, ул. Молодогвардейская, 65. Ближайшая станция метро – Молодежная. МТК «Орион» находится в трехэтажном здании на третьем этаже.

На товарную станцию поезжайте сразу же, не тяните время, иначе за каждый день простоя вам придется заплатить. Подробнее о том, во сколько вам все это встанет, смотрите ниже.

Будьте готовы к тому, что банковские карты к оплате «Орион» не принимает, а только наличные. Именно у них вы заплатите за простой контейнера и ещё много за что.

Будьте внимательны, данная компания будет предлагать вам свои услуги по транспортировке контейнера по Москве и стране, но это вам выйдет в несколько раз дороже, чем если вы сами найдете транспорт и грузчиков.

Время работы МТК «Орион» с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Желательно приходить до 15:30, так как процедура занимает много времени. О прибытии контейнера на станцию Кунцево-2 «Орион» не всегда информирует вовремя, в связи с чем вам придется заплатить за простой контейнера на станции – 503 рубля в сутки без НДС (до растаможки) и 86 рублей в день без НДС после растаможки.

Телефон для справок: 8-916-549-71-82 (Молодогвардейская, 65). На станции Кунцево-2 находится пункт таможенного досмотра, где вас могут попросить показать, что именно у вас находится в контейнере. Но проверки единичны, обычно содержимое сумок и коробок не досматривают.

Совет: Если у вас не осталось особо ценных вещей в Туркменистане, то отправлять контейнер не нужно. Лучше всего свое имущество максимально распродать до переезда, ехать налегке, а на месте купить новое. Практика показывает, что люди тратят больше денег на отправку контейнера с одеждой, посудой, бытовой техникой и мебелью, чем если бы они на вырученные от продажи средства купили это же новое в России. Не стоит везти старые паласы и ковры, столы и стулья. Цены в России на все эти предметы ниже, а вдобавок вы и нервные клетки себе сбережете.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или нужна будет помощь, просим связаться с редакцией.