Если вы решили уехать из Туркменистана. Памятка выбывающим на ПМЖ

10.09.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: , 1653

Архивное фото АНТ

Практика показывает, что люди, принявшие решение уехать из страны навсегда, сталкиваются с огромным количеством проблем как при продаже своего имущества, так и при отправке контейнера с вещами. И не всегда можно рассчитывать на помощь уполномоченных лиц, непосредственно работающих с клиентами. А потому, решили мы, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Продажа недвижимого имущества

Если ваша квартира приватизирована, то это еще не значит, что вы можете искать покупателя и продавать ее – вам надо внести ваше жилище в Единый государственный реестр и получить сертификат собственности. Приготовьтесь, процедура предстоит долгая и потребует от вас немалых усилий и финансовых вложений.

Понадобятся справки из ГБТИ (ул. Пушкина, напротив посольства США, справка стоит около 20 манатов), бюро паспортизации и учета населения МВД (в здании бывшего ТЦ «Овадан», на улице Энгельса, справка стоит 20 тенге на каждого прописанного в квартире лица), Госархива (угол Житникова и Свободы, справка предоставляется бесплатно). И не говорите, что все эти бумаги вы собирали для приватизации – они опять нужны.

А вот очередь в Регистрационную палату (ул. Пушкина, за театром им. Молланепеса), надо занимать заблаговременно. Некоторые приходят рано утром, прием ведется в порядке живой очереди. На одного человека уходит примерно один час, обычно принимает 1 работник на этрап, хотя их там трое. Будьте также готовы к тому, что, когда ваша очередь дойдет, и вы попадёте на приём, вас могут отправить за дополнительными справками. Какими? Каждый раз по-разному, нельзя знать заранее. Например, могут затребовать дополнительные копии документов либо справку из домоуправления (форма №3 о составе семьи), могут также затребовать справку с адресного бюро о прописке того или иного жильца.

Оплату производить можно лишь в кассе банка по месту жительства, поскольку собственной кассы у Регистрационной палаты нет. Уполномоченная касса по Беркарарлыкскому этрапу (бывший Азатлыкский этрап) находится на улице Шевченко, между проспектами Андалиба (Мира) и Туркменбаши (Ленина). Учтите и тот факт, что если вы попали на прием под конец дня и не успели съездить в банк оплатить услуги, то назавтра придется всю процедуру подачи документов проходить заново, ну а если вам не занимать наглости, то попробуйте зайти без очереди и вручить сотруднику квитанцию о произведенной оплате.

Но вот, наконец, документы приняты, вопросов к вам нет. Ждать сертификат о внесении вашего жилища в Единый госреестр придется до 1 месяца (стоимость 30 манатов, в зависимости от срочности). И только после этого вы – настоящий собственник своей квартиры и можете ее продавать.

Вместе с сертификатом вы получите справку о том, что ваше жилье не находится под арестом (стоимость 5 манатов, платить нужно также в банке, который может оказаться на другом конце города). Внимание! Действие этой справки ограничено 30 календарными днями, на ней стоят не только дата выдачи, но еще и время выдачи. Если вы по каким-то причинам не уложились в эти 30 дней – это ваши проблемы, пойдете за новой справкой на новый срок.

Теперь, имея на руках регистрационное свидетельство и справку на продажу плюс домовую книгу, инвентарное дело и паспорт покупателя, можете отправляться в нотариальную контору (угол Алишера Навои и Первомайской) и оформлять сделку купли-продажи. Услуга стоит 900 манатов + 5 манатов берет банк. Удача: касса находится непосредственно в нотариальной конторе.

Отправка контейнера

К этой процедуре вам также необходимо заранее подготовиться. Если вы уезжаете по статусу переселенца, то необходимо сначала выписаться в паспортном столе при отделе полиции вашего этрапа и получить листок убытия. Далее нужно подготовить следующие документы:

—  справку из ФМС РФ о подтверждении статуса переселенца и ее копию (выдаётся при наличии статуса, его копии и копии паспорта в представительстве ФМС РФ при консульском отделе посольства РФ в Ашхабаде по будням);

— 4 копии внутреннего туркменского паспорта;

— 3 копии листка убытия;

— копию статуса, заверенную нотариально.

Официально отправить 3-тонный контейнер стоит 92 доллара, или около 650 манатов. Ещё есть пяти- и десятитонники, которые, соответственно, дороже. Несмотря на то, что в Туркменистане обязаны принимать платежи только в манатах по курсу ЦБ и запрещено расплачиваться иностранной валютой, в кассе на контейнерной станции (поселок Кипчак) с вас потребуют оплату в долларах США. А если вы дадите, к примеру, 100-долларову купюру, то сдачу в 8 долларов вам вернут в манатах по курсу ЦБ.

Прежде чем заказывать контейнер, нужно найти человека (работника железнодорожной станции), который за определённую плату поможет вам оформить документы на отправку контейнера, найдёт рабочих для погрузки и автомобиль для перевозки. Самому заняться отправкой нереально. Процедура требует заполнения разных документов и таможенных деклараций, в которых легко запутаться, поэтому лучше обратиться к посредникам.

Среди этих людей существует конкуренция. Вся организация отправки контейнера с учетом «благодарности» всем участникам составляет 1500 манатов, причем работники ЖД просят эту сумму в мелких купюрах. Человек, организующий отправку, нимало не смущаясь, берет деньги и тут же отдает каждому его долю – таможенникам, работникам СЭС, железнодорожникам. Те же, в свою очередь, не открывают коробки с вещами. После загрузки контейнера и его пломбировки вы оплачиваете в кассу официальную стоимость отправки своего имущества.

Осторожно, риэлторы!

И в заключение совет: не связывайтесь с риэлторами, в Ашхабаде это мошенники высшего разряда. За свои услуги они берут от 1000 до 4000 долларов, убеждая, что только они и только за такую сумму могут ускорить дело с продажей вашего жилища. На самом деле для этого вам требуется лишь правильно оформленное регистрационное свидетельство о праве собственности и справка с регистрационной палаты о том, что ваша собственность не находится под арестом.

И только после всего это счастливого пути и удачи на новом месте жительства!

ОБСУДИТЬ (0)
Print FriendlyРаспечатать | Сохранить в PDF | Отправить другу

Материалы по теме:

«Прощай, Туркменистан!» — Интервью с бывшими соотечественниками, покинувшими страну навсегда«Прощай, Туркменистан!» — Интервью с бывшими соотечественниками, покинувшими страну навсегда
Туркменский журналист просит политического убежищаТуркменский журналист просит политического убежища
Запрет на выступление вынуждает туркменских певцов покидать родинуЗапрет на выступление вынуждает туркменских певцов покидать родину
«Спасибо Вам за наше настоящее!» Память о советских воинах живет в сердцах голландцев«Спасибо Вам за наше настоящее!» Память о советских воинах живет в сердцах голландцев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.