На злобу дня. Карикатуры АНТ (02.09.2017)

02.09.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: 2 808

«Слава покровителю!» — так переводится известная «кричалка» «Аркадага шохрат!» с туркменского языка. Естественно, адресуется она Гурбангулы Бердымухамедову, когда тот вводит в строй новые дома, села или предприятия. Сотни и тысячи статистов на протяжении нескольких минут кричат ему (нередко даже когда его самого в этот момент нет) эти слова в залах заседаний, на концертных площадках. Богатый туркменский язык имеет еще одно слово, близкое по звучанию слову «шохрат», — это «шохлат», что означает «колбаса». Источники АНТ среди студенческой молодежи шутят, что иногда вместо «шохрат» некоторые намеренно кричат «шохлат». Возможно, связано это с тем, что президент за последние годы сильно похудел. Неужели хотят, чтобы он поправился?

В последнее время в Туркменистане везде и всюду требуют справку об установке дома счетчиков на воду и газ. Например, без подобной справки невозможно пройти технический осмотр автомобиля. Пока не докажешь наличие счетчика в квартире, тебе не выдадут справку ни с места жительства, ни о составе семьи, ни другую нужную бумажку. Порой доходит до абсурда, когда люди на всякий случай берут с собой подобную справку при… выезде за границу! Это Туркменистан, говорят они, тут все возможно…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодняшний имидж Бердымухамедова – это писатель, певец, композитор и ди-джей, который мастерски управляет лошадью (хотя не всегда удачно) и вертолетом, дрифтует на гоночном автомобиле, метко стреляет из оружия (чем искренне удивляет министра обороны и других силовиков), а также показывает чиновникам, как нужно накачивать бицепсы в спортзале. «А вы думаете быть президентом легко?!», — вопрошают его сторонники в соцсетях, отвечая на вопрос других пользователи, почему в Туркменистане при всех его богатствах население до сих пор живет небогато. Наш карикатурист соглашается: нелегко.

Есть идеи для новых работ? Присылайте их через форму обратной связи, в «Одноклассники», Лайн (ID: nzc1686w) или на Фейсбук.

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2 комментария к записи «На злобу дня. Карикатуры АНТ (02.09.2017)»

  1. Хорошая идея, карикатуры. Вам надо создать отдельную страничку на вашем сайте для карикатур. Давно не видал карикатур туркменских авторов. Очень соскучился по них. В последний раз видел перед распадом Союза.

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  2. Покажите мне таких героев кто осмелился с колбасой пойти на Аркадага- Сынок это фантастика.

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