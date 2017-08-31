Ашхабад: Коммунальщики вновь охотятся за животными (видео, фото)

Накануне открытия в столице Туркменистана нового корпуса факультета химии Туркменского государственного университета на углу улицы Героглы (бывшая ул. Шевченко) и проспекта Андалиба работники коммунальных служб проводят очередной отлов домашних животных.

Оранжевые грузовики с госномерами 4766AGE и 7026AGE приехали проводить отлов животных, однако им помешала местная зоозащитница Галина Кучеренко, проживающая в этом районе, которая снимала работников и водителей машин на видео.

«Они прятали свои лица и буквально убегали, когда я включала камеру, но лично мне они сказали, что приедут ночью и все равно убьют всех животных, у них якобы приказ сверху, — сказала Г. Кучеренко. – Я пообещала им опубликовать записи в интернете и поставить в известность всех зарубежных дипломатов, а также спонсоров Азиады, но мне один из них ответил, что им все равно, что главнее президента никого нет».



По словам Галины, и водитель коммунальной машины, и работник в рубашке с рацией сказали, что пойманных животных они отвозят в местный зоопарк на корм хищникам.

Ожидается, что здание нового корпуса завтра будет торжественно открывать лично Гурбангулы Бердымухамедов. В пользу этого говорит и тот факт, что на протяжении последнего месяца местные власти трижды (!) меняли асфальт на улице Шевченко, на участке между проспектами Андалиба и Туркменбаши (бывший проспект Ленина), заново наносили дорожную разметку. Все работы проводились с ночи до утра, не давая местным жителям спать.

Последнюю неделю отряды женщин и мужчин-коммунальщиков пилили в этом районе деревья и кустарники, с помощью подъемного крана поднимались на верхние этажи и вручную мыли облицовочные пластиковые панели и окна жителей. Сегодня ночью, за несколько часов до торжества, коммунальщики на месте спиленных деревьев спешно высадили елки…

Активист за права животных Галина Кучеренко призывает неравнодушных ашхабадцев приехать и помочь ей отстоять оставшихся на районе животных этой ночью.