В Туркменистане объявлен сбор средств на создание ветеринарной клиники с приютом

В газете «Нейтральный Туркменистан» опубликовано объявление о сборе средств на создание ветеринарной клиники с приютом для бездомных животных. Идею создания такой клиники озвучил президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства 15 февраля.

В объявлении для сбора средств указан расчетный счет в банке «Рысгал» за номером 23205934173865610135000. Государственные СМИ подчеркивают, что финансирование нового ветеринарного центра будет осуществляться государством, однако средства добровольных жертвователей пригодятся в его деятельности, «как выражение общественной поддержки и солидарности».

Напомним, в преддверии Азиатских Игр в 2017 году в Ашхабаде началась масштабная кампания по отлову собак и кошек. Работники коммунальных служб с животными не церемонились – забивали их палками и кусками арматуры, порой делая это на глазах у детей. Источники сообщали, что за каждое пойманное животное коммунальщикам приплачивали деньги. Местные защитники животных на свой страх и риск стучались в разные двери: обращались к властям, писали в международные организации, даже доходили до Фонда защиты животных им. Бриджит Бардо.

В конце августа 2017 года власти выделили местным активистам патент на создание первого частного приюта для бездомных животных, а также участок земли за городом. Тогда, несмотря на обещанную помощь различных госорганов и предпринимателей, содержание приюта полностью легло на плечи зооактивистов и неравнодушных жителей Ашхабада. При этом отлов собак и кошек в городе не прекращался, а все пойманные животные свозились в ангар на территории мусорной свалки в поселке Чоганлы.

По сообщению источников, негуманный отлов животных практикуется до сих пор.

