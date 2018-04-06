Еще один шаг к победе Акмаля Ходжаниязова

06.04.2018 в рубрике Лента. Метки: 119

Очередной этап шоу Первого канала российского телевидения «Голос. Дети» оказался удачным для нашего земляка Акмаля Ходжаниязова. Молодой человек вышел в финал конкурса и поборется за звание победителя.

Напомним, что Акмаль выбрал в наставники рэпера Басту (Василий Вакуленко), чья команда последней выступала на этапе «Поединки». Парнишка, назвавший себя при представлении на слепых прослушиваниях выходцем из солнечного Туркменистана, выступил с двумя другими талантливыми исполнителями – Михаилом Ногинским и Эриком Паничем. Песня «Кофе – мой друг» в исполнении подростков прозвучала по-взрослому и тронула как зрителей в зале, так и наставников Пелагею и Валерия Меладзе, которые высказали немало комплиментов исполнителям. Решение Басты: в проекте остается Акмаль Ходжаниязов!

Следующим этапом была песня на вылет, когда пятеро победителей троек должны были спеть свою песню со слепых прослушиваний. В этой пятерке Акмаль оказался единственным мальчиком среди четырех очень талантливых девочек, каждая из которых к тому же очень амбициозна и мечтала оказаться в финале.

Наш земляк исполнил композицию «Это мир мужчин» Джеймса Брауна и снова поразил наставников своим голосом и эмоциональностью. Валерий Меладзе, не сумев скрыть восторга, даже встал с кресла, аплодируя юному артисту.

Выбрать из пятерки великолепных исполнителей только двоих было сложной задачей наставника Басты. Но он сделал свой выбор: в финал вышли Александра Ушакова – девочка с очень сильным и красивым голосом, и Акмаль Ходжаниязов. Шаг к заветной победе сделан! После дополнительного тура, который дает шанс троим участникам из тех, кому не повезло, пройти в финал, состоится сам финал. Желаем Акмалю удачи и будем за него болеть!

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