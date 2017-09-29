МТС прекратил предоставление услуг в Туркменистане (обновлено)

По сообщениям источников АНТ, в Туркменистане с сегодняшнего дня прекратил свою деятельность российский оператор мобильной связи МТС. Сотовая связь и интернет перестали функционировать вчера, 28 сентября. Источники сообщают, что у оператора истек срок лицензии.

Обновление: МТС распространил пресс-релиз, в котором сообщил, что вынужден приостановить оказание услуг в Туркмении с пятницы 29 сентября.

В сообщении говорится, что это произошло из-за односторонних действий со стороны госкомпании «Туркментелеком», которая отключила международные и междугородные зональные услуги связи и доступ в интернет.

Услуги МТС в регионе будут приостановлены с 00.00 (mk.ru)

Как известно, МТС уже прекращало свою деятельность в Туркменистане, но в 2012 году возобновило ее на 5 лет.

«Жаль, не весь пакет использовал, пропали деньги, — написал пользователь из Ашхабада, — никто ни о чем заранее не предупредил, просто отключили, и все!»

На официальном сайте МТС тоже нет никакой предупреждающей информации об окончании срока действия лицензии и о ее непродлении властями страны.

«Абонент временно недоступен» — такой ответ дает автоответчик при наборе номера МТС в западном и северном велаятах страны. Ашхабадские источники сообщают, что в столице пользователи МТС на своих экранах видят сообщение «Не зарегистрирован в сети».