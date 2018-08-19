Туркменистан: В Марыйском велаяте ощущается нехватка наличных денег

Ежедневно перед каждым банкоматом города Мары, на юге Туркменистана, выстраиваются очереди из людей, желающих обналичить средства со своих банковских карт. Многие жители не могут снять зарплату и пособия за июль, поступившие в первой половине августа.

Денег нет даже в банкоматах, расположенных в офисах самих банков. Казалось бы, кончились деньги, сотрудники тут же могут заполнить наличкой машины. Однако, этого не происходит, люди вынуждены обходить банкоматы по всему городу не по одному разу. Как сообщают источники АНТ, о банкоматах в других государственных учреждениях и говорить не приходится — денег там не бывает днями.

“Вот где есть деньги практически всегда, так это в банкоматах в областном управлении полиции и других силовых ведомствах, но туда не так-то просто зайти — наличность могут снимать только работники этих структур, либо простым смертным нужно иметь там связи, — сообщил источник. — В этом и есть вся анатомия нынешнего режима: наличка, в первую очередь, идет на поддержку силовиков, но когда и они начнут испытывать трудности — режим развалится”.

На фотографии, присланной источником АНТ, очередь перед аппаратом в одном из торговых центров. Люди ожидают часами, пока каждый не снимет всю зарплату. Если еще неделю назад банкоматы выдавали по 400 манатов, то сейчас народ в лучшем случае получает по 200 манатов за раз

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