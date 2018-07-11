Власти Мары расчищают места для платных автостоянок

Как минимум в трех микрорайонах г. Мары – Ага-Ханджаева, Шапак и Горкут-Ата — домоуправления вывешивают объявления о немедленном сносе частных гаражей, на месте которых будут построены платные автостоянки.

До недавнего времени речь шла о строительстве детских площадок, но планы у администрации города, похоже, резко поменялись, и теперь гаражи убирают с мест будущих автопарковок.

«Времени на то, чтобы разместить куда-то в иное место содержимое гаражей, многие из которых использовались владельцами не по прямому назначению, нам не дают, — сообщил житель микрорайона Шапак. – Если не разберем гаражи и пристройки в самое ближайшее время, то их, как предупреждают работники домоуправлений, попросту снесут со всем, что там есть».

Также объявлены к сносу огороженные участки земли возле этажных домов, где люди разбили грядки, посадили зелень и кустарники. Все, что находится на территории будущих автостоянок, включая деревья, будет снесено.

Жители микрорайонов не понимают, почему все делается в авральном порядке, почему местные власти не предупреждают граждан о своих планах. «Мы уже даже не мечтаем о том, чтобы с нами советовались, как это происходит в цивилизованных странах, но хотя бы сообщить заранее, чтобы люди смогли подумать, куда деть содержимое гаражей, могли бы. Да люди бы не сажали ничего в своих огородах, не ухаживали напрасно за посадками, не поливали бы…», — пишет источник.

Недоумение также вызывает намерение местных властей строить именно платные автостоянки. Если они заменят частные, то должны быть общественными, а значит бесплатными для жителей близлежащих домов, считают горожане.

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