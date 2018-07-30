Туркменистан: Аномальная жара уносит жизни пожилых и больных

На минувшей неделе в Туркменистане стояла аномальная жара. Температура воздуха в тени доходила до 48 градусов, а на солнцепеке ее уровень без специального термометра и вовсе невозможно было определить.

Однако официальные власти занижали эти показатели на несколько градусов. Так, в прогнозе погоды, ежедневно передаваемом в конце новостной телепрограммы «Ватан», населению сообщалось, что жара будет в пределах 41-42 градусов.

По сообщениям источников АНТ из разных регионов страны, аномальные температуры воздуха способствовали многочисленным проблемам с самочувствием и здоровьем туркменистанцев. В этот пик жары участились обмороки и тепловые удары.

«Стояла на остановке, ждала автобуса, — сообщает жительница Туркменабада. – Рядом женщина лет сорока. Неожиданно она покачнулась и упала в клумбу за остановкой. Подошел автобус, люди равнодушно сели и поехали. Я набрала «скорую», назвала адрес. Что было дальше – не знаю, так как тоже уехала тем же автобусом».

Аномальная жара стала причиной многочисленных смертей. Особенно много умерших в эти дни было на севере страны — в Дашогузе и в этрапах велаята. Жару не выдерживали пожилые и больные люди. Источники сообщают, что в иные дни имамы местных мечетей даже устанавливали очередность для чтения джиназа-намаза (погребальной молитвы).

«26 июля мне пришлось побывать аж на четырех обрядах погребения близких знакомых, — сообщил источник в Дашогузе. — В 11 утра простились с соседкой, не старой еще женщиной. Родственник сказали, что накануне она весь день жаловалась на одышку, тяжесть в груди… С этих похорон поехал в район «Чумный», там читали джиназа-аят по коллеге, с которым когда-то вместе работали. Не так давно он выписался из больницы, вроде шел на поправку и вот, умер… В час дня хоронили знакомого старика-соседа, переехавшего в поселок Гулистан. И в 2 часа еще одного человека проводили в последний путь на «Ахунбаба» [кладбище в Дашогузе]. Он, оказывается, пошел купаться на канал Шават и утонул, говорят, сердце остановилось прямо в воде».

Наблюдатели считают, что официальные власти умышленно занижают температурные показатели жары и тем более не называют ее аномальной. Иначе пришлось бы приостановить работу на открытом воздухе – на стройках, в полях, на объектах энергетики и газовой промышленности. Однако этого не делается, жара как будто не замечается. Спасения от нее нет не только на улицах населенных пунктов, но и в офисах и других закрытых помещениях. Особенно страдают от жары жители бетонных многоэтажек. Стены прогреваются настолько, что никакие кондиционеры не спасают. Электросеть не выдерживает массового использования домашних установок кондиционирования воздуха.

«Страдают новорожденные дети и младенцы до года, — написала в АНТ детская медсестра, работающая в одном из медучреждений г. Мары. – Кожа малышей покрывается пузырчатой сыпью – потницей, ребенок страдает. Мы рекомендуем мамам соблюдать оптимальный режим, купать почаще малышей, но сами при этом понимаем, что в наших бетонных коробках ни то, ни другое сделать невозможно».

На этой неделе жара начала спадать. Однако спасения от нее все так же нет. Ночами многие спят, расстелив кошму и постель на нее, прямо у подъезда. От комаров спасает марлевый полог. А днем люди стараются меньше двигаться и как можно реже выходить на улицу.