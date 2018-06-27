Туркменистан: Приехавших на каникулы студентов вызывают «на беседы»

В настоящее время туркменские студенты, обучающиеся за рубежом, начали приезжать домой на летние каникулы. Позади – напряженная сессия, впереди – долгожданный отдых и приятное времяпрепровождение с семьей и друзьями. Однако, радость от встречи с Родиной, по словам студентов, написавших в редакцию АНТ, омрачает одна повинность – обязательная явка в управление министерства национальной безопасности по месту жительства на так называемую «профилактическую беседу».

По словам студента, недавно вернувшегося из-за рубежа, о том, что он на днях приедет на каникулы, в органах знали заранее. Буквально за пару дней до его возвращения на домашний телефон позвонили и спросили его. На просьбу родных представиться собеседник ответил, что это «друг».

«Мать тогда повесила трубку, но “друг” перезвонил, едва мы приехали из аэропорта, — написал студент. – Спросив, как у меня дела, благополучно ли я добрался, человек представился незнакомым мне именем и сказал, что звонит из городского управления МНБ и хочет со мной поговорить с глазу на глаз».

Встречу звонивший назначил в его ведомстве на следующий же день. Инструкция: на вахте назвать такое-то имя и номер кабинета.

«В кабинете сотрудник МНБ сначала задает ничего не значащие вопросы типа: как учеба, трудно ли дается, нет ли «хвостов»; затем беседа касается финансов: помогают ли родители или сам подрабатываешь, если да, то где, хватает ли на проживание… И вот плавный переход к главной теме – к так называемому окружению: с кем живешь в общежитии, с кем близко общаешься, как фамилии студентов, как часто они пользуются интернетом, а сидят ли в соцсетях, под какими никами, какими мыслями делятся…», — сообщил собеседник АНТ.

В конце концов, доходит до конкретных людей с конкретными фамилиями. Сотрудник прямо начинает выяснять, знает ли студент такого-то, что он за человек, о чем говорит, как проводит свой досуг, ходит ли в казино, какие сайты посещает, пользуется ли соцсетями и какими, делится ли своим мнением о прочитанном, что именно говорит и поддерживает ли точку зрения автора публикации.

«Если ответишь “не знаю” – “друг” проявляет неудовольствие, простой ответ его явно не устраивает, — сообщил автор письма. — Более того, он начинать повышать тон, давить, призывать к чувству патриотизма, как будто быть стукачом это и есть патриотизм…».

Всего беседа продлилась около полутора часов.

Сообщения о вызове «на беседу» поступили и от других источников АНТ из среды студентов, обучающихся за рубежом, причем, их об этом заранее предупреждают старшекурсники, находясь еще в стране обучения.

Из-за этого, по признанию туркменского студента, обучающегося в украинском высшем учебном заведении, между земляками царит недоверие друг к другу, подозрительность, каждый ждет от своего же соотечественника подвоха. Молодой человек признался, что приходится постоянно держать ухо востро, следить за каждым своим словом в компании туркменских студентов, обращать внимание на реакцию собеседника на твои какие-то высказывания.

«Во время беседы в областном управлении МНБ работник этого ведомства пересказал мне все детали празднования дня рождения одного нашего земляка, которое случилось месяцев пять назад! Откуда он мог это знать?!».

В конце встречи сотрудник МНБ намекнул, что туркменские дипломаты там не просто так, что они всё про всех знают, а если случится что-то экстраординарное, то лучше самому первому об этом сообщить консулу или главе землячества туркменских студентов. Таковые есть в каждой стране, где обучаются наши студенты, сказал он в конце беседы.

По словам собеседника АНТ, многие туркменские студенты после третьего курса стараются вообще не уезжать на каникулы. Во-первых, спустя три года учебы они привыкают жить без семьи, во-вторых, адаптируются в чужой стране, находя возможность зарабатывать на жизнь и предстоящий учебный год, и, в-третьих, привыкают к свободе, которой нет на Родине. Те же, кто все-таки приезжает домой, признаются, что, отправляясь на «беседу», они никогда не знают, пойдет ли разговор о них самих или о ком-то другом.

С другой стороны, неискушенные молодые люди и девушки, приезжая учиться в другую страну, часто не понимают подмены в понятиях «Родина», «патриотизм», «долг», и именно на этом непонимании и играют спецслужбы. И все-таки ко многим студентам из Туркменистана к концу обучения приходит осознание, что преданность Родине, любовь к Отечеству и долг, даже из самых «благих намерений», совершенно не измеряются долженствованием на кого-то наушничать. Однако, по мнению ребят, студентам 1-2 курсов об этом не расскажешь, до этого понимания нужно дойти самому. А до тех пор приходится приглядываться к тому, с кем делишь комнату в общежитии, с кем сидишь по соседству в библиотеке или интернет-кафе.