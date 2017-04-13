Туркменский дипломат заставил студентов сбрить бороду

Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев заставил нескольких туркменских студентов срочно побриться в туалете вуза перед началом открытого фестиваля туркменской культуры «Новруз Байрам».

Дело произошло 24 марта в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы на торжестве по случаю национального праздника весны. На него пришли туркменские студенты со всех трех вузов Гродно.

Перед началом культурной программы и турнира по национальной борьбе гореш дипломат заметил, что некоторые студенты имели на лицах бородки. Парней немедленно отправили в туалет и заставили начисто побриться. Некоторые студенты признались, что в противном случае Н. Шагулыев «обещал проблемы».

Дипломат часто проводит встречи с туркменскими студентами, обучающимися в Беларуси. В прошлом году на одной из подобных встреч он призывал девушек носить только национальные платья, не стремиться быть похожими на белорусок, не надевать юбки и джинсы.