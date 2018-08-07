Туркменистан: Нехватка наличных денег создает очереди перед банкоматами

В некоторых регионах Туркменистана вновь актуальна проблема со снятием денег в банкоматах. Источники АНТ сообщают, что у каждого аппарата стоят очереди из не менее чем 10-15 человек. Пришедшим позже других денег часто вовсе не достается.

«Сегодня банкомат, к которому я занял очередь, выдавал сначала по 400 манатов, потом 200, а позже сумма еще вдвое сократилась, — передал источник в Марыйском велаяте. – Если кто-то снимает 1500 манатов, то это значит 15 раз по 100. Можно себе представить, сколько времени у клиента на это уходит и сколько приходится ждать остальным…»

Марыйскому источнику в итоге, когда подошла его очередь, удалось снять только 50 манатов, хотя он изначально планировал получить большую сумму. Только 30 манатов сняла девушка, стоявшая в очереди следом за ним, и на этом наличка кончилась. По его словам, в других банкоматах города деньги закончились еще раньше. И так каждый день.

Похожая картина и в Туркменабаде – областном центре Лебапского велаята. Еще в мае-июне проблема с нехваткой денег вроде поутихла, но в июле и августе все вернулось на круги своя — не во всех банкоматах города имеется достаточно средств.

Люди, напрасно отстоявшие в очереди, расходятся расстроенные и возмущенные. Но даже те, кому повезло снять деньги, остаются недовольными: с каждого снятия банк удерживает комиссионные, например, с суммы в 100 манатов – 69 тенге. Нетрудно посчитать, что за 15 попыток с 1500 манатов человек теряет более 10 своих кровных и совершенно не лишних манатов. К примеру, в Дашогузе столько стоит полкило свежего мяса.

Люди в очередях считают, что в этом и состоит уловка государства, чтобы народ как можно чаще производил операцию со снятием денег и таким путем расставался с их частью.

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