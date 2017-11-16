В Дашогузе сносят часть Бай-базара

16.11.2017 в рубрике Главное, Общество. Метки: 303

По сообщениям источников АНТ, власти  Дашогуза приступили к сносу всех строений в северной части популярного у жителей городского рынка, именуемого в народе Бай-базаром. 

Много лет сносимая ныне территория рынка служила местом для оптовой торговли. Здесь рядами стояли грузовики с продуктами, привезенными в Дашогуз из других регионов страны и даже из-за границы – из Ирана, Пакистана и Узбекистана. Сюда же с окрестных сел съезжались дехкане, не желавшие идти на поводу у базарных перекупщиков и в ущерб себе уступать им выращенную на своих приусадебных участках сельхозпродукцию. Прямо с земли они торговали фруктами и овощами.

Несколько лет назад территорию благоустроили, построили десятки торговых мест. За счет этого дашогузский Бай-базар заметно расширился, здесь всем стало просторно, торговля стала вестись цивилизованно, в соответствии с требованиями санитарных норм. Но именно в этом месте вторую неделю разбираются здания из стекла и пластика — магазины, салоны красоты, бутики. Дашогузцы в недоумении от действий властей: «Зачем ломать то, что построено буквально два-три года назад? Зачем вообще строили, если собирались вскоре сносить?», — задаются они риторическими вопросами.

Представитель администрации  рынка на условиях анонимности сказал, что часть базара сносится из-за того, что все торговые магазины там якобы были построены бывшим руководством оптово-розничной фирмы «Дашогуз», относящейся к Минторгу и внешнеэкономической деятельности Туркменистана, к тому же без оформления соответствующих документов, следовательно, незаконно.

Напомним, что уже второй год все руководство ГОРФ «Дашогуз» в количестве 39 человек во главе с бывшим генеральным директором Шерипбаем Рейимбаевым находятся под следствием в ожидании суда.

Даже если допустить, что все торговые точки в северной части Бай-базара построены без соответствующих разрешительных документов, то возникает другой вопрос: зачем уничтожать то, что можно узаконить задним числом, ведь для этого не требуется больших затрат?! На это представитель администрации Бай-базара ответил полунамеками, дескать, тут все запутано так, как бывает, когда сталкиваются интересы лиц, связанных с влиятельными племянниками президента».

Ни для кого не секрет, что каждый квадратный метр торговой площади на любом рынке – это деньги. Ныне сносимая часть Бай-базара – это тысячи квадратных метров, следовательно, тысячи и миллионы манатов. Очевидно, снос — это  чья-то борьба за эти миллионы. Как бы там ни было, а десятки торговцев и предпринимателей, взявших торговые точки в долгосрочную аренду или выкупивших их в свою собственность, теперь в буквальном смысле слова остались у разбитого корыта. Теперь им надо искать новое место для реализации товара и оказания услуг, платить новые деньги, тратить время на перемещение коробок и тюков, терять прибыль.

Плохо стало и дехканам, торговавшим здесь своей картошкой, капустой, морковью. Их разогнали. И теперь сельчане со своими мешками сидят в людской толчее в проходах между торговыми павильонами в других частях Бай-базара.

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