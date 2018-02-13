В Киеве пропала туркменская студентка. Ее ищут уже 2 недели

В столице Украины уже две недели разыскивают пропавшую без вести студентку из Туркменистана Мукаддас Насырлаеву. Восемнадцатилетняя уроженка туркменского города Дашогуз пропала вечером 30 января. Около 17:00 часов она вошла в метро на станцию «Политехнический институт» и больше домой не возвращалась. На телефонные звонки девушка также не отвечала.

Мукаддас обучается на первом курсе Национального медицинского университета им. Богомольца. В день исчезновения девушка была одета в зеленую куртку с капюшоном, в черные брюки. При себе имела рюкзак черного цвета.

Розыском студентки занимается Соломенское управление полиции г. Киева. Сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения по пути следования девушки. В полиции редакции АНТ по телефону сообщили, что поиск Мукаддас продолжается. На сайте ведомства 13 февраля появилось заявление о том, что в рамках расследования исчезновения гражданки Туркменистана возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». О причинах возбуждения дела по такой статье не сообщается.

Поиском девушки также занимаются земляки и друзья студентки. Они расклеивают по городу листовки, а также распространяют информацию в социальных сетях. По информации АНТ, в Киев из Туркменистана прибыл отец девушки.