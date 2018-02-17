Пропавшая туркменская студентка в Киеве покончила жизнь самоубийством

Пропавшая 30 января в Киеве студентка из Туркменистана Мукаддас Насырлаева покончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста в реку. По информации главы диаспоры туркменского народа в Украине адвоката Ровшанбека Розметова, проводившего все это время собственное расследование исчезновения 18-летний девушки, Мукаддас совершила суицид после того, как не смогла получить в вузе, в котором обучалась, документ для продления своего пребывания в Украине.

Украинская виза студентки заканчивалась, а получить временный вид на жительство она могла только с соответствующим документом — завизированным деканом факультета заявлением о содействии в решении вопроса с ВНЖ в Украине. Уладить этот вопрос входит в обязанности заместителя декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца Татьяны Тимохиной, однако именно эта дама не просто не сделала свою работу, но и в итоге довела Мукаддас до рокового решения, считает адвокат Р. Розметов.

«Оказалось, что трагедия произошла еще 30 января, в день исчезновения Мукаддас. Нам было известно, что девушка зашла в 17.00 в метро на станцию «Политехнический институт» и затем пропала. Теперь выяснилось, что она вышла на станции «Днепр», оттуда дошла пешком до моста Патона и спрыгнула с него в реку. До последнего мы надеялись, что Мукаддас жива, но к сожалению, камеры видеонаблюдения засняли момент рокового прыжка», — цитирует слова адвоката издание РБК-Украина.

О разговоре с заместителем декана по работе с иностранными студентами Мукаддас рассказывала своей двоюродной сестре и родителям, сообщил адвокат редакции АНТ. Украинские СМИ пишут, что вузовский чиновник почему-то отказалась подписывать заявление студентки и порвала его. Это произошло за неделю до исчезновения Мукаддас.

“Поведение заместителя декана было странным, и студентка не понимала, что от нее хотят. Мукаддас знала одно, что в случае, если не получит вид на жительство, ее исключат из вуза. Посольство Туркменистана пошло навстречу студентке и предложило принести письмо из университета, а потом заплатить штраф за нарушение режима пребывания в Украине. Родители Мукаддас готовы были оплатить этот штраф, но получить письмо в деканате девушке не удалось”, — сообщают местные СМИ.

“Альтернативные новости Туркменистана” вместе с соотечественниками в разных странах внимательно следили за сообщениями из Киева, где в конце января пропала студентка Национального медицинского университета им. Богомольца жительница Дашогуза 18-летняя Мукаддас Насырлаева.

Тело Насырлаевой пока не найдено. Ровшенбек Розметов, являясь представителем семьи погибшей девушки, намеревается добиваться переквалификации уголовного производства по факту смерти Мукаддас с «умышленного убийства» на «доведение до самоубийства».

Редакция АНТ выражает глубокие соболезнования родителям Мукаддас, а также ее родным и друзьям.