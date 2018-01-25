Старейшины Дашогуза надеются на избавление севера страны от ниязовского наследия

Старейшины северного региона Туркменистана надеются на то, что населенным пунктам Дашогузского велаята в скором времени вернут прежние названия. В разные годы правления Сапармурата Ниязова, напоминают источники АНТ, в регионе были переименованы десятки районов либо в честь самого первого президента и членов его семьи, либо изменивших свои исторические названия по инициативе Туркменбаши.

«Все ожидают повторения событий в соседнем Лебапском велаяте», — сообщил источник в Дашогузе.

Напомним, 27 ноября прошлого года в ходе поездки Гурбангулы Бердымухамедова в Лебапский велаят было оглашено постановление Меджлиса о внесении изменений в административно-территориальное деление данного велаята. Были упразднены некоторые этрапы, в том числе этрап Бейик Туркменбаши, а этрапу Атамырат и одноименному городу, названным в честь отца С.Ниязова, были возвращены прежние названия – Керкинский этрап и город Керки.

Дашогузцы считают, что в ближайшее время в велаяте будут переименованы Ниязовский (бывший Дашогузский) этрап, этрапы имени матери Ниязова Гурбансолтан-эдже (бывший Йыланлыйский), имени Сапармурата Туркменбаши (бывший Октябрьский) и этрап Гёроглы (бывший Тахтинский).

«Что касается велаята в целом, то название Дашховуз ближе к историческому, чем нынешний Дашогуз, который искусственно придуман С. Ниязовым», — сказал в беседе с корреспондентом АНТ Азатом Хатамовым 89-летний аксакал, житель велаятского центра.

Старейшина объяснил, что название Дашховуз пошло от двух туркменских слов «даш» — камень и «ховуз» — водоем. В стародавние времена здесь и в самом деле был каменный ховуз – водоем, поэтому, по мнению яшули, было бы справедливо вернуть городу и велаяту старое имя.

Источники в Ашхабаде сообщают также, что вышедшая недавно новая книга Г. Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» и презентованная в ряде стран, содержит прежние топонимические названия.