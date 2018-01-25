Старейшины Дашогуза надеются на избавление севера страны от ниязовского наследия

Старейшины северного региона Туркменистана надеются на то, что населенным пунктам Дашогузского велаята в скором времени вернут прежние названия. В разные годы правления Сапармурата Ниязова, напоминают источники АНТ, в регионе были переименованы десятки районов либо в честь самого первого президента и членов его семьи, либо изменивших свои исторические названия по инициативе Туркменбаши.
«Все ожидают повторения событий в соседнем Лебапском велаяте», — сообщил источник в Дашогузе.
Напомним, 27 ноября прошлого года в ходе поездки Гурбангулы Бердымухамедова в Лебапский велаят было оглашено постановление Меджлиса о внесении изменений в административно-территориальное деление данного велаята. Были упразднены некоторые этрапы, в том числе этрап Бейик Туркменбаши, а этрапу Атамырат и одноименному городу, названным в честь отца С.Ниязова, были возвращены прежние названия – Керкинский этрап и город Керки.
Дашогузцы считают, что в ближайшее время в велаяте будут переименованы Ниязовский (бывший Дашогузский) этрап, этрапы имени матери Ниязова Гурбансолтан-эдже (бывший Йыланлыйский), имени Сапармурата Туркменбаши (бывший Октябрьский) и этрап Гёроглы (бывший Тахтинский).
«Что касается велаята в целом, то название Дашховуз ближе к историческому, чем нынешний Дашогуз, который искусственно придуман С. Ниязовым», — сказал в беседе с корреспондентом АНТ Азатом Хатамовым 89-летний аксакал, житель велаятского центра.
Старейшина объяснил, что название Дашховуз пошло от двух туркменских слов «даш» — камень и «ховуз» — водоем. В стародавние времена здесь и в самом деле был каменный ховуз – водоем, поэтому, по мнению яшули, было бы справедливо вернуть городу и велаяту старое имя.
Источники в Ашхабаде сообщают также, что вышедшая недавно новая книга Г. Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» и презентованная в ряде стран, содержит прежние топонимические названия.
Один комментарий к записи «Старейшины Дашогуза надеются на избавление севера страны от ниязовского наследия»
При Ниязове в мире был кризис и население даже не почувствовало, он хоть и диктатор был, но заботился о народе, а щас даже в самый кризис строят отели, когда людям жрать нету, потому что плевать на народ хотели. Думаю старым подлизам есть от чего по важнее избавиться, а потом думать о названиях каких-либо, но мне кажется это с выше ход дали чтобы изменить названия, сами они не осмелется что-то там подумать. Вообще им лучше стринги купить и не парится. Не подумайте не правильно, я очень уважаю яшули, я про тех подлиз только имел виду, даже в старости хоть бы сказали бы нас в ваши грязные дела не суйте, мы не против, но от нашего имя не надо закон применять или еще что-то