Бердымухамедов избавлется от наследия Ниязова

Кампания по избавлению от всего того, что связано с именем и/или решениями первого президента Туркменистана, продолжает набирать обороты. Операция эта проводится по инициативе и по поручению нынешнего президента страны Г. Бердымухамедова.

За последние годы в Ашхабаде и в других регионах снесены объекты, переименованы улицы и проспекты, упразднены структуры, связанные с именем, фамилией, титулом, произведениями Сапармурата Ниязова (Туркменбаши), а также с членами его семьи. Среди таких объектов — построенный за годы независимости и просуществовавший всего 19 лет Ашхабадский международный аэропорт имени Сапармурата Туркменбаши Великого. Теперь на его месте построен другой, более дорогой аэропорт имени Огузхана. Из центра туркменской столицы на ее окраину перенесена знаменитая «трехножка» — монумент нейтралитета с вращающейся по ходу движения солнца позолоченной статуей С. Ниязова. Повсеместно позакрывались открытые при Туркменбаши комнаты и уголки «Рухнама» в административных зданиях, в школах и вузах страны. Отменено решение С. Ниязова о бесплатном предоставлении населению Туркменистана электроэнергии, газа, питьевой воды до 2030 года.

27 ноября, в ходе рабочей поездки Г. Бердымухамедова в восточный регион, было озвучено постановление Меджлиса Туркменистана о внесении изменений в административно-территориальное деление Лебапского велаята. Согласно документу, упразднен этрап имени Бейик (великий) Туркменбаши. Его административные территории переданы этрапу Довлетли.

Кроме этого, упразднены также этрап Гарашсызлык (независимость), он передан этрапу Галкыныш (возрождение), Гарабекевюльский этрап – передан Халачскому этрапу и Сакарский – теперь в составе Саятского этрапа.

Согласно 6 пункту постановления Меджлиса Туркменистана, этрапу Атамырат и городу Атамырат (названы в честь отца С. Ниязова) возвращены прежние названия — Керкинский этрап и город Керки. Сердарабатский этрап, в свое время переименованный в честь С. Ниязова, носившего титул Сердар (Вождь), снова стал называться Чаржевским этрапом.

Прежнее название Дарганата вновь присвоено этрапу и городу Бирата, а этрап Галкыныш и город Галкыныш снова стали называться Дэнев. Поселок Ниязов Дэневского этрапа получил название Гарашсызлык.

По сообщению национального телевидения, президент Г. Бердымухамедов продолжит свою рабочую поездку по стране в Марыйском велаяте. Ожидается, что и в этом регионе в ближайшие дни будет продолжена работа по избавлению от ниязовского наследия.